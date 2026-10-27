Ajker Patrika
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নীলফামারী

সৈয়দপুরে রং মিশিয়ে চিপস তৈরি, অর্ধলাখ টাকা জরিমানা

সৈয়দপুর (নীলফামারী) প্রতিনিধি
সৈয়দপুরে রং মিশিয়ে চিপস তৈরি, অর্ধলাখ টাকা জরিমানা
নীলফামারীর সৈয়দপুরে অনুমোদনহীন একটি কারখানায় ক্ষতিকর রং মিশিয়ে চিপস তৈরি ও বাজারজাত করার অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

নীলফামারীর সৈয়দপুরে অনুমোদনহীন একটি কারখানায় ক্ষতিকর রং মিশিয়ে চিপস তৈরি ও বাজারজাত করার অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে শহরের ওয়াপদা মোড় এলাকায় আলমগীর চিপস নামের কারখানায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন সৈয়দপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফারাহ ফাতেহা তাকলিমা। অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সিহাব উদ্দিন, কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) সৈয়দপুর শাখার সভাপতি আল আমিন হোসেন এবং থানা-পুলিশের সদস্যরা।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, অনুমোদনহীন ওই কারখানায় ক্ষতিকর রং মিশিয়ে চিপস তৈরি ও বাজারজাত করা হচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এর সত্যতা পাওয়া যায়। পরে কারখানার মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে কারখানায় থাকা নিষিদ্ধ ক্ষতিকর রং ও শিল্প লবণ ধ্বংস করা হয়।

এ বিষয়ে সৈয়দপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারাহ ফাতেহা তাকলিমা বলেন, কারখানাটিকে সংশোধনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হবে।

বিষয়:

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