Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় ভারতীয় চোরাই ৪৫টি মোটরসাইকেলের টায়ার জব্দ, অটোরিকশাচালক গ্রেপ্তার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনায় ভারতীয় চোরাই ৪৫টি মোটরসাইকেলের টায়ার জব্দ, অটোরিকশাচালক গ্রেপ্তার
জব্দকৃত টায়ার। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার নৈহাটি বাজারে চোরাচালানের মাধ্যমে ভারত থেকে আনা ৪৫টি মোটরসাইকেলের টায়ার জব্দ করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় আকিকুল ইসলাম (৩২) নামে এক সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) সকালে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে বুধবার দুপুরে উপজেলার নৈহাটি বাজার থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশাভর্তি টায়ারসহ আকিকুল ইসলামকে আটক করেন স্থানীয়রা। পরে তাঁকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। এ সময় টায়ার বহনকারী অটোরিকশাটিও জব্দ করা হয়।

গ্রেপ্তার আকিকুল ইসলাম সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যনগর উপজেলার বলরামপুর গ্রামের মৃত কালাচাঁন মিয়ার ছেলে। তিনি পেশায় অটোরিকশাচালক।

পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আকিকুল জানান, মধ্যনগর উপজেলার ইটখলা এলাকা থেকে এক অপরিচিত ব্যক্তি দুটি ভাড়ায় চালিত সিএনজি অটোরিকশার মাধ্যমে টায়ারগুলো নেত্রকোনার এক ব্যবসায়ীর কাছে পাঠাচ্ছিলেন।

পুলিশ জানায়, জব্দ করা টায়ারগুলোর আনুমানিক বাজারমূল্য ১ লাখ ৫৭ হাজার ৫০০ টাকা।

বারহাট্টা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) চম্পক দাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, অটোরিকশাচালক আকিকুল ইসলামসহ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্তের মাধ্যমে এ চোরাচালান চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

তিনি আরও বলেন, গ্রেপ্তার আকিকুল ইসলামকে বৃহস্পতিবার সকালে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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