ধনু নদে বিয়েবাড়ির স্পিডবোট উল্টে ৪ জন নিখোঁজ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনার খালিয়াজুরী উপজেলায় ধনু নদে স্পিডবোট উল্টে তিন শিশু ও এক তরুণী নিখোঁজ হয়েছে। আজ শুক্রবার উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের পাঁচহাট চরপাড়া এলাকার ধনু নদে এ ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজ ব্যক্তিরা হলেন ইউনিয়নের বয়রা গ্রামের নবাব মিয়ার মেয়ে শিরিন আক্তার (১৮), আন্ধাইর গ্রামের স্বপন মিয়ার মেয়ে লায়লা (৭), নোপায়েল মিয়ার মেয়ে উষা মনি (৫) এবং সামসু মিয়ার মেয়ে সামিয়া (১১)।
স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ স্বাধীন জানান, উপজেলার আন্ধাইর গ্রামের নবাব মিয়ার ছেলে রানা মিয়ার বিয়ের অনুষ্ঠানের বরযাত্রী যেতে একটি স্পিডবোট ভাড়ায় আনা হয়। বরযাত্রী রওনা হওয়ার আগমুহূর্তে স্পিডবোট নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বিয়েবাড়ির ১৫ জন মিলে ধনু নদে ঘুরতে বের হয়।
পরে মাঝ নদে একটি বাল্কহেডকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় বিপরীত পাশে থাকা নৌকার সঙ্গে ধাক্কা লেগে এটি উল্টে যায়। এতে ওই চারজন নদে ডুবে নিখোঁজ হয়। অন্যরা সাঁতরে তীরে ওঠে।
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, পরে খবর পেয়ে মদন ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান চালায়। তবে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
বিষয়টি নিশ্চিত করে খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মকবুল হোসেন আজকের পত্রিকাকে জানান, নিখোঁজ ব্যক্তিদের খুঁজতে ময়মনসিংহ ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি আসছে।
