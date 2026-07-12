নেত্রকোনার দুর্গাপুরে কংস নদের ভাঙনরোধে বাঁধ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে কংস নদীর ভাঙন রোধে বাঁধ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন গ্রামবাসী। আজ রোববার বিকেলে উপজেলার কাকৈরগড়া ইউনিয়নের ভাউরতলা গ্রামে কংস নদীর পাড়ে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে আশপাশের কয়েকটি গ্রামের পাঁচ শতাধিক মানুষ অংশ নেন।
মানববন্ধনে অংশ নেওয়া ভুক্তভোগীরা জানান, নদীভাঙনে তাদের বাড়িঘর ও জমিজমা হুমকির মুখে পড়েছে। দ্রুত বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে ভাঙন রোধে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানান তারা।
মো. হেলাল উদ্দিন নামের এক ভুক্তভোগী বলেন, `আমার বাড়ি ভেঙে নদীতে গেছেগা। নদী ঘেঁষে আমার ঘরের পালা। আমি আমার স্ত্রী-সন্তান নিয়া আতঙ্কে আছি। আমাদের বাড়ি-ঘর বাঁচান, আমাদের বাঁচান।'
জামাল উদ্দিন নামের আরেক ভুক্তভোগী বলেন, `আমরা গরিব মানুষ। বাড়ি ভেঙে গেলে আর নতুন করে করতে পারি না। গত বছরও এইদিকে দশটা বাড়ি ভাঙছে। আমরা চাই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দিকে নজর দেবেন।'
স্থানীয় বাসিন্দা মীর নুরুল আমিন বলেন, `বিগত ৩০ বছর ধরে ভাঙতে ভাঙতে সব জমি বিলীন করে আজ এই নদী এখানে পর্যন্ত চলে এসেছে। আমাদের গ্রাম রক্ষায় দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমরা আমাদের সংসদ সদস্য ও ডেপুটি স্পিকার মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করছি।'
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আহমেদ সাদাত বলেন,`ভাঙনের বিষয়টি দেখার দায়িত্ব পানি উন্নয়ন বোর্ডের। গ্রামবাসী মানববন্ধনের স্মারকলিপি দিলে আমরা তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দেব।'
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