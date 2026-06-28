Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

পল্লী বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার চুরি করে পিকআপে তোলার সময় হাজির পুলিশ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ২৮ জুন ২০২৬, ১৮: ০৬
পল্লী বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার চুরি করে পিকআপে তোলার সময় হাজির পুলিশ
ট্রান্সফরমার চুরির সময় আটক মো. কাউসার। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলায় বিদ্যুতের খুঁটি থেকে পল্লি বিদ্যুতের ১০ কেভিএ (কিলো-ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার) ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ট্রান্সফরমার চুরির সময় মো. কাউসার (১৯) নামে এক যুবককে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় চুরির কাজে ব্যবহৃত একটি পিকআপ জব্দ করা হয়। আজ রোববার বিকেলে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেপ্তার মো. কাউসার ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালি থানার চরখরিচা গ্রামের আলিফলামের ছেলে।

পুলিশ জানায়, শনিবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে পূর্বধলা থানাধীন বিশকাকুনি ইউনিয়নের কোনাডহর এলাকায় জনৈক আছির উদ্দিনের বাড়ির পাশে স্থাপিত ট্রান্সফরমারটি বিদ্যুতের খুঁটি থেকে খুলে পিকআপে তোলার সময় পুলিশ অভিযান চালায়। অভিযানে কাউসারকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

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ঘটনার সময় কাউসারের সঙ্গে থাকা আরও ৪-৫ জন সহযোগী পালিয়ে যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ ঘটনায় পূর্বধলা উপজেলা পল্লি বিদ্যুতের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) মো. দুলাল হোসেন বাদী হয়ে পূর্বধলা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, কাউসারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাত দিনের পুলিশ রিমান্ড আবেদনসহ আজ বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে চক্রের পলাতক সদস্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

পূর্বধলাময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনাপল্লী বিদ্যুৎ
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