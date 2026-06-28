পল্লী বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার চুরি করে পিকআপে তোলার সময় হাজির পুলিশ

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলায় বিদ্যুতের খুঁটি থেকে পল্লি বিদ্যুতের ১০ কেভিএ (কিলো-ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার) ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ট্রান্সফরমার চুরির সময় মো. কাউসার (১৯) নামে এক যুবককে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় চুরির কাজে ব্যবহৃত একটি পিকআপ জব্দ করা হয়। আজ রোববার বিকেলে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেপ্তার মো. কাউসার ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালি থানার চরখরিচা গ্রামের আলিফলামের ছেলে।
পুলিশ জানায়, শনিবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে পূর্বধলা থানাধীন বিশকাকুনি ইউনিয়নের কোনাডহর এলাকায় জনৈক আছির উদ্দিনের বাড়ির পাশে স্থাপিত ট্রান্সফরমারটি বিদ্যুতের খুঁটি থেকে খুলে পিকআপে তোলার সময় পুলিশ অভিযান চালায়। অভিযানে কাউসারকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়।
ঘটনার সময় কাউসারের সঙ্গে থাকা আরও ৪-৫ জন সহযোগী পালিয়ে যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ।
এ ঘটনায় পূর্বধলা উপজেলা পল্লি বিদ্যুতের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) মো. দুলাল হোসেন বাদী হয়ে পূর্বধলা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।
পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, কাউসারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাত দিনের পুলিশ রিমান্ড আবেদনসহ আজ বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে চক্রের পলাতক সদস্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
রাজশাহী মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মীর তারেক এক রিকশাচালক হত্যা মামলার আসামি। তিনি জামিন নেননি। পুলিশও গ্রেপ্তার করেনি। গতকাল শনিবার রাতে একটি ভবনে তিনি অবস্থান করছিলেন। পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ভবনটি ঘিরে ফেলে। স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীরাও পুলিশকে ঘিরে ধরে স্লোগান দিতে থাকেন।৩ মিনিট আগে
ফারাতুলের বাবা মো. সাদেকুল ইসলাম জানিয়েছেন, সাত বছর ধরে অসুস্থ ফারাতুল। এই সময়ে ছেলের চিকিৎসায় দুই কোটি টাকার বেশি খরচ হয়েছে। ছেলের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে তিনি এখন প্রায় নিঃস্ব। এর মধ্যে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ফারাতুলের অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন (বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট) করতে হবে।৬ মিনিট আগে
উজানের পাহাড়ি ঢল ও টানা বর্ষণে যমুনার পানি বাড়ায় সিরাজগঞ্জের সদর, চৌহালী ও কাজীপুরে নদীভাঙন তীব্র হয়েছে। সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছে সদর উপজেলার কাওয়াকোলা ইউনিয়নের বর্ণি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জরুরি মেরামত চলছে।১৮ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় সাংবাদিক ও শিক্ষক মো. মোয়াজ্জেম হোসেনের ওপর হামলার ঘটনায় সরকারি মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মো. বেল্লাল হোসেনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।২৮ মিনিট আগে