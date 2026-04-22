Ajker Patrika
নেত্রকোণা

দুপক্ষের সংঘর্ষে গৃহবধূ নিহত, আহত ১০

কেন্দুয়া (নেত্রকোনা )প্রতিনিধি
আপডেট : ২২ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ৪৬
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুপক্ষের সংঘর্ষে এক গৃহবধূ নিহতসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (২২ এপ্রিল) সকালে উপজেলার রোয়াইলবাড়ি ইউনিয়নের আমতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত গৃহবধূর নাম সোমা আক্তার (৩০)। তিনি ওই গ্রামের সাদ্দাম হোসেনের স্ত্রী। আহতদের মধ্যে সাতজনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ, হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই গ্রামের নুরুল ইসলামের পরিবারের সঙ্গে শাহীন মিয়ার পরিবারের জমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। এর জেরে বুধবার সকাল ১০টার দিকে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে উভয় পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে গৃহবধূ সোমা আক্তারসহ অন্তত ১০ জন আহত হন। পরে তাঁদের কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমা আক্তার মারা যান।

আহতদের মধ্যে সাতজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। অন্যরা হাসপাতাল ও স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন। খবর পেয়ে থানা-পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী মাকসুদ জানান, এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তবে পরিস্থিতি এখন শান্ত।

পাঠকের আগ্রহ

ইউনূস সরকারের করা বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে, পড়ুন পুরো চুক্তিটি

ইউনূস সরকারের করা বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে, পড়ুন পুরো চুক্তিটি

মাছের শরীরে বিষাক্ত ধাতু

মাছের শরীরে বিষাক্ত ধাতু

রিজিকে বরকত আসে যে ৫ আমলে

রিজিকে বরকত আসে যে ৫ আমলে

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি: লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণার মধ্যে বাড়তি বিলের ভয়

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি: লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণার মধ্যে বাড়তি বিলের ভয়

মালয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে ১৫ বছর জঙ্গলে কাটানো আমির দেশে ফিরছেন

মালয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে ১৫ বছর জঙ্গলে কাটানো আমির দেশে ফিরছেন

সম্পর্কিত

দুপক্ষের সংঘর্ষে গৃহবধূ নিহত, আহত ১০

দুপক্ষের সংঘর্ষে গৃহবধূ নিহত, আহত ১০

তিন দিন ধরে পানি সরবরাহ বন্ধ ঝিনাইদহ পৌর এলাকায়, দুর্ভোগে বাসিন্দারা

তিন দিন ধরে পানি সরবরাহ বন্ধ ঝিনাইদহ পৌর এলাকায়, দুর্ভোগে বাসিন্দারা

আশুলিয়ায় ফয়সাল হত্যার নেপথ্যে মাদক ও ছিনতাই: পিবিআই

আশুলিয়ায় ফয়সাল হত্যার নেপথ্যে মাদক ও ছিনতাই: পিবিআই

ইবি ও জাবির দুই শিক্ষার্থীকে বহিরাগতদের মারধর

ইবি ও জাবির দুই শিক্ষার্থীকে বহিরাগতদের মারধর