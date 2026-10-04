Ajker Patrika
En
নেত্রকোণা

বারহাট্টায় সড়কে নির্মাণসামগ্রী, ৫ জনকে জরিমানা

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
বারহাট্টায় সড়কে নির্মাণসামগ্রী, ৫ জনকে জরিমানা
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করছেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাজেদুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার বারহাট্টায় সড়কের ওপর ইট-সুরকিসহ নির্মাণসামগ্রী ও বিভিন্ন মালপত্র রেখে জনসাধারণের চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে পাঁচজনকে জরিমানা করা হয়েছে।

আজ রোববার উপজেলার গোবিন্দপুর বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তাঁদের মোট ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন বারহাট্টা উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাজেদুল ইসলাম। অভিযানে বিভিন্ন চাল ও ধানের গুদামের সামনে মালামাল ওঠানো-নামানোর ক্ষেত্রে রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত নির্ধারিত সময় মেনে চলতে সংশ্লিষ্টদের কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাজেদুল ইসলাম বলেন, সড়কের ওপর ইট, বালু, পাথরসহ বিভিন্ন মালামাল রাখলে যানবাহন ও পথচারীদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে। জনসাধারণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

বারহাট্টাসড়কজেলার খবরনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত