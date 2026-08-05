Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

মহাদেও নদে বালু উত্তোলনের প্রতিযোগিতা, দুই নৌকার চাপায় প্রাণ গেল শ্রমিকের

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
মহাদেও নদে বালু উত্তোলনের প্রতিযোগিতা, দুই নৌকার চাপায় প্রাণ গেল শ্রমিকের
দুই নৌকার মাঝে চাপা পড়ে প্রাণ হারালেন শ্রমিক। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলায় মহাদেও নদে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সময় দুই নৌকার চাপায় রিফাত (২০) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে উপজেলার রংছাতী ইউনিয়নের বরুয়াকোনা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রিফাত সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যনগর উপজেলার গন্দিরগাঁও গ্রামের সেকুল মিয়ার ছেলে।

পুলিশ স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই মহাদেও নদে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন চলছে। প্রতিদিন অসংখ্য নৌকায় করে বালু উত্তোলনের প্রতিযোগিতা চলে। আজ সকালে বালু উত্তোলনের সময় পাশাপাশি দুটি নৌকার মাঝে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন রিফাত। সহকর্মীরা কলমাকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. শৌভিক শ্রাবণ দত্ত বলেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা শামীম আহমেদ বলেন, অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সময় পুলিশ ও প্রশাসনের ভয়ে শ্রমিকেরা দ্রুত নৌকা ভর্তি করে স্থান ত্যাগ করার চেষ্টা করেন। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে দুই নৌকায় চাপা লেগে এমন ঘটনা ঘটেছে।

কলমাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

তিনি আরও বলেন, অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে পুলিশ নিয়মিত তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি অবৈধ বালু উত্তোলনের ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে সাজা দেওয়া হয়েছে এবং একাধিক নৌকা জব্দ করা হয়েছে। অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তবে পর্যাপ্ত নৌযান না থাকায় অভিযান পরিচালনায় কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এন এম আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, উপজেলা প্রশাসন অবৈধ বালু উত্তোলন রোধে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করছে। সম্প্রতি অভিযানে অবৈধ বালু উত্তোলনের সঙ্গে জড়িত বেশ কয়েকজনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে এবং একাধিক নৌকা জব্দ করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও আরও জোরদারভাবে অব্যাহত থাকবে। নদী ও পরিবেশ রক্ষায় এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে উপজেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাবালু-পাথর উত্তোলনকলমাকান্দামৃত্যুনেত্রকোনাশ্রমিক
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