Ajker Patrika
নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় হাওরের ধানখেতে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার হাওরের ধানখেত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার বরান্তর ধলি হাওরে ধানখেতে ওই লাশটি দেখতে পান কৃষকেরা। খবর পেয়ে রাত ৯টার দিকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুল ইসলাম হারুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে উপজেলার বরান্তর এলাকার ধলি হাওরে ধান কাটতে যান এলাকার কৃষকেরা। একপর্যায়ে ধানখেতে অর্ধগলিত অবস্থায় এক ব্যক্তির লাশ দেখতে পান তারা। পরে খবর পেয়ে লাশ উদ্ধারে যায় পুলিশ। নিহত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৩৫-৪০ বছর হবে।

পুলিশ জানায়, থানা থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব প্রায় ২৭ কিলোমিটার। যাতায়াতের রাস্তা খারাপ হওয়ায় লাশ উদ্ধারে বেগ পেতে হয়। রাত ৯টার দিকে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আশরাফ চৌধুরী জানান, ধান কাটার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকেরা ধলির হাওরে কাজ করতে গিয়ে স্লুইসগেটসংলগ্ন ধানখেতে পচাগলা অবস্থায় একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুল ইসলাম হারুন বলেন, ‘লাশ পচে গলে গেছে। আঙুলের ছাপ নিয়ে পরিচয় শনাক্ত করাও সম্ভব নয়। আমাদের থানায় এমন কোনো নিখোঁজের সাধারণ ডায়েরি নেই। লাশটি অন্য কোনো জায়গা থেকে এনে এখানে ফেলা হয়েছে। ঘটনা তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

