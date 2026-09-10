Ajker Patrika
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রংপুর

ফলভরা গাছের সঙ্গে এ কেমন শত্রুতা

পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি
ফলভরা গাছের সঙ্গে এ কেমন শত্রুতা
রাতের আঁধারে কেটে ফেলে রাখা পেপে গাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগাছায় রাতের আঁধারে এক কৃষকের ৪ শতাধিক ফলন্ত পেঁপে গাছ কেটে ও ভেঙে সাবাড় করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে কৃষকের ১০-১২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় উপজেলার উত্তর চন্ডিপুর গ্রামে কৃষক শফিকুল ইসলামের বাগানে এ ঘটনা ঘটেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, শফিকুলের বাগানজুড়ে পড়ে কাটা বা ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে থরে থরে পেঁপেঁ ধরে থাকা গাছ। কিছুদিন পরেই এসব পেঁপেঁ বাজারে তোলার উপযুক্ত হতো। বাগানের সবগুলো গাছই ভেঙে ও কেটে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন এক নিমেষেই শেষ হয়ে গেছে কৃষক শফিকুল ইসলামের।

কৃষক শফিকুল ইসলাম বলেন, চুক্তিতে অন্যের ৪৪ শতক জমি নিয়ে সেখানে ৬০০ শতাধিক পেঁপেঁর চারা লাগিয়েছিলাম। গাছগুলোতে পেঁপেঁও ধরেছিল। রাতের আঁধারে কে বা কারা এই সর্বনাশ করল জানি না। তিনি দুর্বৃত্তদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। সেই সঙ্গে তাঁর ক্ষতিপূরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য শামীম হাসান কাজল বলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের শত্রুতা থাকতেই পারে। তাই বলে এমন ফলন্ত বাগান কেউ বিনষ্ট করতে পারে! আমরা এ ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানাই।

স্থানীয়রা জানান, শফিকুল ইসলাম গ্রামের মাদক প্রতিরোধ কমিটির সদস্য। তাঁদের ধারণা, মাদকের সঙ্গে জড়িত লোকজন এই কাজ করে থাকতে পারেন।

এ বিষয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেলিম মালিক বলেন, এ ঘটনায় একটি অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ঘটনায় কৃষক শফিকুলের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নিলুফার ইয়াসমিন।

বিষয়:

পীরগাছাগাছদুর্বৃত্তরংপুর বিভাগ
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