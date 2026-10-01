Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

ফ্যামিলি ও কৃষক কার্ডে দুর্নীতি হলে মামলা করার হুঁশিয়ারি ডেপুটি স্পিকারের

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 
ফ্যামিলি ও কৃষক কার্ডে দুর্নীতি হলে মামলা করার হুঁশিয়ারি ডেপুটি স্পিকারের
আজ দুপুরে দুর্গাপুর উপজেলা পরিষদ হলরুমে মতবিনিময় সভায় কথা বলেন ডেপুটি স্পিকার। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ডের তথ্য সংগ্রহে কোনো ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতি সহ্য করা হবে না বলে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ও নেত্রকোনা-১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। দুর্নীতি প্রমাণিত হলে প্রয়োজনে নিজেই বাদী হয়ে মামলা করবেন বলেও জানান তিনি।

বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলা পরিষদ হলরুমে ফ্যামিলি কার্ড শুমারির কাজে নিয়োজিত তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ডেপুটি স্পিকার বলেন, সরকারের উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণমূলক এসব কার্ডের সুবিধা স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এর সুবিধা যেন প্রকৃত কৃষক ও অসহায় পরিবারগুলোই পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

ফ্যামিলি কার্ডের শুমারি কাজে নিয়োজিত তথ্য সংগ্রহকারীদের হাতে মোবাইল ট্যাব বিতরণ করেন ডেপুটি স্পিকার। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফ্যামিলি কার্ডের শুমারি কাজে নিয়োজিত তথ্য সংগ্রহকারীদের হাতে মোবাইল ট্যাব বিতরণ করেন ডেপুটি স্পিকার। ছবি: আজকের পত্রিকা

তিনি তথ্য সংগ্রহকারীদের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনারা দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে তথ্য সংগ্রহ করবেন। সবচেয়ে নিম্নস্তর থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করবেন। কুঁড়েঘর, এমনকি যাঁদের ঘর নেই বা ছাপরা ঘরে বসবাস করেন—এমন পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করে ধাপে ধাপে তথ্য সংগ্রহ করবেন।’

তিনি আরও বলেন, ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ডের তথ্য সংগ্রহে কোনো ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতি হলে তা কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে। দুর্নীতি প্রমাণিত হলে প্রয়োজনে তিনি নিজেই বাদী হয়ে মামলা করবেন।

মতবিনিময় শেষে ফ্যামিলি কার্ডের শুমারির কাজে নিয়োজিত তথ্য সংগ্রহকারীদের হাতে মোবাইল ট্যাব তুলে দেন ডেপুটি স্পিকার।

বিষয়:

অনিয়মদুর্গাপুর (নেত্রকোণা)নেত্রকোনাফ্যামিলি কার্ড
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