তোর হাত-পা কেটে ফেলব, এলাকায় থাকতে পারবি না: সাংবাদিককে হুমকি আ.লীগ নেতার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনার মদনে নিজাম উদ্দিন নামের এক সাংবাদিককে হাত-পা কেটে এলাকাছাড়া করার হুমকি দিয়েছেন সেলিম মিয়া নামের এক আওয়ামী লীগ নেতা।
সংবাদ প্রকাশের জেরে গত সোমবার দুপুরে আওয়ামী লীগ নেতা সেলিম মিয়া মোবাইল ফোনে ওই সাংবাদিককে এমন হুমকি দেন। হুমকির কলরেকর্ডটি ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। কলরেকর্ডে সেলিম মিয়াকে বলতে শোনা যায়, ‘হাত-পা কেটে ফেলব, এলাকায় থাকতে পারবি না।’ এ ছাড়া এতে আরও নানা রকম হুমকি দিতে শোনা যায়।
এ নিয়ে ভুক্তভোগী নিজাম উদ্দিন জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে ওই দিন রাতে মদন থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।
নিজাম জাতীয় একটি দৈনিকের মদন উপজেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত। তিনি মদন উপজেলা প্রেসক্লাবের প্রচার ও সাহিত্যবিষয়ক সম্পাদক। বসবাস করেন মদন উপজেলা সদরের জাহাঙ্গীরপুর সেন্টার এলাকায়।
অভিযুক্ত সেলিম মিয়া উপজেলার চানগাঁও গ্রামের মড়লপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি মদন উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। ২০১৬ সালের ইউপি নির্বাচনে তিনি চানগাঁও ইউনিয়নে নৌকা প্রতীক নিয়ে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন।
সাধারণ ডায়েরি ও ভুক্তভোগী সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত বছরের জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে মদনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে গত ২৩ মে মেহেদি হাসান ওরফে নবাব নামের এক শিক্ষার্থী থানায় মামলা করেন। এতে নেত্রকোনা-৪ (মোহনগঞ্জ-মদন-খালিয়াজুরি) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাজ্জাদুল হাসানসহ ৬৮ জনকে আসামি করা হয়। ওই মামলায় মদন উপজেলার মাঘান ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিদ্যা মিয়াকেও আসামি করা হয়। বিদ্যা মিয়ার এক ছেলে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। এ নিয়ে সাংবাদিক নিজাম উদ্দিন সংবাদ প্রকাশ করেন।
সাংবাদিক নিজামের দাবি, সংবাদের জেরে বিদ্যা মিয়ার আত্মীয় সেলিম মিয়া এতে ক্ষিপ্ত হন। গত সোমবার দুপুরে তিনি নিজাম উদ্দিনকে মোবাইল ফোনে হাত-পা কেটে এলাকাছাড়া করার হুমকি দেন। পাশাপাশি বেশি বাড়াবাড়ি না করার জন্য সতর্ক করেন।
নিজাম উদ্দিন আরও বলেন, ‘হুমকি দেওয়া কলরেকর্ড সংযুক্ত করে আমি গত সোমবার রাতে থানায় জিডি করেছি। বর্তমানে আমি পরিবার নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।’
অভিযুক্ত সেলিম মিয়া আজ বুধবার দুপুরে বলেন, ‘সাংবাদিক নিজাম উদ্দিন আমার আত্মীয় হন। ছোট ভাই হিসেবে অধিকার নিয়েই এসব বলেছি। তবে ওই দিন আমি অবশ্যই রেগে গিয়ে তাকে বকাঝকা করেছি, এটা সত্য। প্রথমে সে (নিজাম) আমাকে ক্ষিপ্ত হয়ে অনেক কথা বলেছে, পরে জবাবে আমি তাকে এসব বলেছি। যদিও কলরেকর্ডে শুরুর দিকের কথাবার্তাগুলো নেই।’
মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শামসুল আল শাহ বলেন, জিডির বিষয়টি তদন্ত করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নেত্রকোনার মদনে নিজাম উদ্দিন নামের এক সাংবাদিককে হাত-পা কেটে এলাকাছাড়া করার হুমকি দিয়েছেন সেলিম মিয়া নামের এক আওয়ামী লীগ নেতা।
সংবাদ প্রকাশের জেরে গত সোমবার দুপুরে আওয়ামী লীগ নেতা সেলিম মিয়া মোবাইল ফোনে ওই সাংবাদিককে এমন হুমকি দেন। হুমকির কলরেকর্ডটি ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। কলরেকর্ডে সেলিম মিয়াকে বলতে শোনা যায়, ‘হাত-পা কেটে ফেলব, এলাকায় থাকতে পারবি না।’ এ ছাড়া এতে আরও নানা রকম হুমকি দিতে শোনা যায়।
এ নিয়ে ভুক্তভোগী নিজাম উদ্দিন জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে ওই দিন রাতে মদন থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।
নিজাম জাতীয় একটি দৈনিকের মদন উপজেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত। তিনি মদন উপজেলা প্রেসক্লাবের প্রচার ও সাহিত্যবিষয়ক সম্পাদক। বসবাস করেন মদন উপজেলা সদরের জাহাঙ্গীরপুর সেন্টার এলাকায়।
অভিযুক্ত সেলিম মিয়া উপজেলার চানগাঁও গ্রামের মড়লপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি মদন উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। ২০১৬ সালের ইউপি নির্বাচনে তিনি চানগাঁও ইউনিয়নে নৌকা প্রতীক নিয়ে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন।
সাধারণ ডায়েরি ও ভুক্তভোগী সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত বছরের জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে মদনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে গত ২৩ মে মেহেদি হাসান ওরফে নবাব নামের এক শিক্ষার্থী থানায় মামলা করেন। এতে নেত্রকোনা-৪ (মোহনগঞ্জ-মদন-খালিয়াজুরি) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাজ্জাদুল হাসানসহ ৬৮ জনকে আসামি করা হয়। ওই মামলায় মদন উপজেলার মাঘান ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিদ্যা মিয়াকেও আসামি করা হয়। বিদ্যা মিয়ার এক ছেলে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। এ নিয়ে সাংবাদিক নিজাম উদ্দিন সংবাদ প্রকাশ করেন।
সাংবাদিক নিজামের দাবি, সংবাদের জেরে বিদ্যা মিয়ার আত্মীয় সেলিম মিয়া এতে ক্ষিপ্ত হন। গত সোমবার দুপুরে তিনি নিজাম উদ্দিনকে মোবাইল ফোনে হাত-পা কেটে এলাকাছাড়া করার হুমকি দেন। পাশাপাশি বেশি বাড়াবাড়ি না করার জন্য সতর্ক করেন।
নিজাম উদ্দিন আরও বলেন, ‘হুমকি দেওয়া কলরেকর্ড সংযুক্ত করে আমি গত সোমবার রাতে থানায় জিডি করেছি। বর্তমানে আমি পরিবার নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।’
অভিযুক্ত সেলিম মিয়া আজ বুধবার দুপুরে বলেন, ‘সাংবাদিক নিজাম উদ্দিন আমার আত্মীয় হন। ছোট ভাই হিসেবে অধিকার নিয়েই এসব বলেছি। তবে ওই দিন আমি অবশ্যই রেগে গিয়ে তাকে বকাঝকা করেছি, এটা সত্য। প্রথমে সে (নিজাম) আমাকে ক্ষিপ্ত হয়ে অনেক কথা বলেছে, পরে জবাবে আমি তাকে এসব বলেছি। যদিও কলরেকর্ডে শুরুর দিকের কথাবার্তাগুলো নেই।’
মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শামসুল আল শাহ বলেন, জিডির বিষয়টি তদন্ত করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে কেন্দ্রীয় সংসদে পাঁচজন ও সিনেটে দুজন প্রার্থীর প্রার্থিতা প্রাথমিকভাবে বাতিল করা হয়েছে। তবে তাঁদের কমিশন বরাবর আপিল করার সুযোগ রয়েছে। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টায় স৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে কর্মচারীকে কুপিয়ে এক ব্যবসায়ীর ২০ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে নগরীর চান্দগাঁও থানার জানালী রেলস্টেশনসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন মো. সুমন (৩০), মো. আলী (৪৫), রাকিব (৩২), ফয়সাল (১৯) ও মোছা৩০ মিনিট আগে
সিলেটের গোয়াইনঘাটের পর্যটনকেন্দ্র জাফলংয়ে পানিতে ডুবে আবু সুফিয়ান নামের এক পর্যটক নিখোঁজ হয়েছেন। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে জাফলংয়ের জিরো পয়েন্ট এলাকায় পানিতে পড়ে স্রোতের টানে তলিয়ে গেলে তিনি নিখোঁজ হন। নিখোঁজ আবু সুফিয়ান (২৬) গোলাপগঞ্জ উপজেলার শিংপুর গ্রামের আব্দুল হকের ছেলে। সুফিয়ান৩৩ মিনিট আগে
সিলেট বিভাগীয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা যায়, বিদ্যুতের চাহিদা বেশি ও জাতীয় গ্রিড থেকে সরবরাহ সংকটের কারণে সিলেটে এই লোডশেডিং দেখা দিচ্ছে। সিলেট বিভাগে ২৪০ থেকে ২৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে ১৫৫ থেকে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। যার কারণে সিলেট বিভাগের ৩৬ শতাংশের মতো লোড৪৪ মিনিট আগে