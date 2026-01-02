Ajker Patrika

যশোরে তীব্র শীতে কাবু জনজীবন

­যশোর প্রতিনিধি
তীব্র ঠান্ডার কারণে ফাঁকা রাস্তাঘাট। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (২ জানুয়ারি) যশোরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবারও যশোরে দেশের সর্বনিম্ন ৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।

যশোর বিমানবাহিনীর আবহাওয়া অফিস জানায়, আজ ভোরে যশোরে সর্বনিম্ন ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই তাপমাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পরপর দুই দিন এই তাপমাত্রা দেশের সর্বনিম্ন। এর আগে ২৬ ডিসেম্বর ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ২৭ ডিসেম্বর ৮ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।

শীতের দাপটে যশোরের শহর-গ্রামে জনজীবন কাবু হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে খেটে খাওয়া দিনমজুর, ছিন্নমূল ও প্রান্তিক মানুষ তীব্র ঠান্ডায় কষ্টে পড়েছেন। এই ঠান্ডাতেও পেটের দায়ে কাজের সন্ধানে বের হচ্ছেন শ্রমজীবীরা। যশোর শহরের লালদীঘি পাড়ে প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৪০০ মানুষ শ্রম বিক্রির জন্য জড়ো হয়ে থাকেন। তীব্র শীতে সেই সংখ্যা অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপরও কাজ না পাওয়ায় অনেকেই বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। কিছু মানুষ অনেক বেলা অবধি অপেক্ষা করছেন কাজের আশায়।

শহরের খড়কি এলাকার নির্মাণশ্রমিক রুহুল আমিন বলেন, ‘শীতে ঘরের বাইরে যাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু না যেয়ে তো উপায় নেই। কাজের জন্য এসে বসে থাকলেও কাজ মিলছে না।’

শহরের রায়পাড়া এলাকার শ্রমজীবী শহিদুল হোসেন বলেন, ‘রাজমিস্ত্রির জোগালি বা শ্রমিক হিসেবে কাজ করি। কাজের সন্ধানে এসে বসে আছি। শীতের ভেতরে অনেক কষ্ট হচ্ছে। পেটের দায়ে ঘরের বাইরে বের হয়েছি। কাজ পাব কি না জানি না।’

উপশহর এলাকার রিকশাচালক আলী হোসেন বলেন, ‘শীতে ঘর থেকে মানুষ বের হচ্ছে খুবই কম। এ জন্য যাত্রী পাচ্ছি না। আয়রোজগারও কমেছে। খুবই কষ্টে দিন পার করছি।’

