Ajker Patrika
En
নেত্রকোণা

অবৈধভাবে ভারতে গিয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ, ফেরার পথে বিজিবির হাতে আটক ৩

নেত্রকোনা ও দুর্গাপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৬, ২৩: ০৩
অবৈধভাবে ভারতে গিয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ, ফেরার পথে বিজিবির হাতে আটক ৩
বিজিবির হাতে আটক তিন ব্যক্তি। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার দুর্গাপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে দেশে প্রবেশের সময় দুই বাংলাদেশি নাগরিক ও এক মানব পাচারকারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দুর্গাপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রাম থেকে তাঁদের আটক করে নেত্রকোনা ব্যাটালিয়নের (৩১ বিজিবি) ভবানীপুর বিওপির একটি টহল দল।

আটক ব্যক্তিরা হলেন নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার কুলপতাক আদর্শনগর গ্রামের প্রান্ত সরকার (২০), খালিয়াজুরী উপজেলার শালডিঙ্গা গ্রামের নিউটন সরকার (২০) এবং দুর্গাপুর উপজেলার ভরতপুর গ্রামের সিলভার সাংমা। আটক সিলভার সাংমার বিরুদ্ধে মানব পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

৩১ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তৌহিদুল বারী জানান, আটক দুই বাংলাদেশি প্রায় দুই মাস আগে সিলভার সাংমার মাধ্যমে সাড়ে ৬ হাজার টাকা দিয়ে ভারতের কুচবিহারে রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়েছিলেন। আজ একইভাবে দেশে ফেরার উদ্দেশে তাঁরা সিলভার সাংমাকে আরও সাড়ে ৬ হাজার টাকা দিয়ে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করেন।

তৌহিদুল বারী বলেন, আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র জব্দ করা হয়েছে। পরে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রায় দুই মাস আগে ভারতে যাওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করে বিজিবি। এর আগেও গত ৬ জুন মানব পাচারের অভিযোগে সিলভার সাংমাকে আটক করে দুর্গাপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছিল। আটক তিন ব্যক্তিকেই পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্গাপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া শেষে আজ বিকেলে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

দুর্গাপুর (নেত্রকোণা)আটকমামলাবিজিবিভারতমানব পাচারআদালতজেলার খবরনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত