Ajker Patrika

টিনের চাল থেকে বিড়াল নামাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে শিশুর মৃত্যু

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলায় টিনের চাল থেকে বিড়াল নামাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে একটি শিশু মারা গেছে। তার নাম যুথি খাতুন (১২)।

আজ রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার বনপাড়া বাইপাস মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুথি ওই এলাকার জহুরুল ইসলামের মেয়ে। মা-বাবার বিচ্ছেদের কারণে শিশুটির লেখাপড়া বন্ধ ছিল বলে জানা গেছে।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর ময়েজ উদ্দিন জানান, বিকেলে শিশুটি তার শখের বিড়াল নিয়ে খেলা করছিল। এ সময় বিড়ালটি দৌড়ে সিঁড়িঘরের টিনের চালের ওপর উঠে যায়। পরে যুথি বিড়ালটিকে নামাতে সেখানে উঠলে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের মেইন লাইনের তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিষয়:

নাটোরবিদ্যুৎশিশুমৃত্যুদুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগরাজশাহীনাটোর সদরজেলার খবরবড়াইগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...