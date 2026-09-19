Ajker Patrika
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নাটোর

আনসার সদস্যের শার্ট-স্যান্ডেল গাছে, পুকুরে মিলল মরদেহ

নাটোর প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ২৯
আনসার সদস্যের শার্ট-স্যান্ডেল গাছে, পুকুরে মিলল মরদেহ
নাটোরের বাগাতিপাড়ায় পুকুর থেকে আনসার সদস্য শাহজাহান আলী মরদেহ উদ্ধার। ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের বাগাতিপাড়ায় পুকুর থেকে শাহজাহান আলী (৫৩) নামের এক আনসার সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার চক কোয়ালিপাড়া এলাকার একটি পুকুর থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি ওই এলাকার মৃত নাদের আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত পুকুরপাড়ে রফিকুল ইসলামের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন শাহজাহান। রাত সাড়ে ১১টার দিকে বাড়ি যাওয়ার কথা বলে সেখান থেকে চলে যান তিনি।

রফিকুল ইসলাম বলেন, আজ শনিবার সকালে পুকুরপাড়ে গিয়ে পাশের একটি আমগাছের সঙ্গে শাহজাহানের শার্ট ও স্যান্ডেল ঝুলতে দেখেন তিনি। বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানালে তাঁরা জানান, রাত থেকে শাহজাহানের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পরে স্বজন ও স্থানীয়রা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে পুকুরপাড় থেকে প্রায় ১৫ গজ দূরে পানিতে শাহজাহানের মরদেহ ভাসতে দেখা যায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুল্লাহ শেখ বলেন, ওই পুকুরে গ্যাসের কারণে মাছ মারা যাচ্ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, মাছ ধরতে গিয়ে শাহজাহান পানিতে নেমেছিলেন। পরে কোনো কারণে তিনি আর ওপরে উঠতে পারেননি।

নিহতের ছেলে আসিফ আলী বলেন, তাঁর বাবা প্রায়ই গভীর রাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকতেন। তাই গতকার শুক্রবার রাতে বাড়িতে না ফেরায় প্রথমে তাঁরা বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে নিয়েছিলেন। সকালে পুকুরপাড়ে তাঁর শার্ট ও স্যান্ডেল পড়ে থাকার খবর পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে পুকুরে তাঁর মরদেহ পাওয়া যায়।

বাগাতিপাড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুমন চন্দ্র দাস বলেন, পুকুরে মরদেহ ভাসতে দেখার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

নাটোররাজশাহী বিভাগআনসারমরদেহজেলার খবর
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