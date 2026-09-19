গণভোটের রায় বাস্তবায়ন না হলে ৮ দফা এক দফায় রূপ নেবে—গাজীপুরে জামায়াতের আমির

জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘জনগণের দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমেছি। গণভোটের রায় বাস্তবায়ন না হলে ৮ দফা দাবি এক দফায় রূপ নেবে। গ্যাস ও বিদ্যুতের সমস্যা সমাধান না করতে পারলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সরকার পতনের চূড়ান্ত আন্দোলনে যাব।’
আজ শনিবার সকালে ১১-দলীয় জোটের ঢাকা-রংপুর লংমার্চ উপলক্ষে গাজীপুর মহানগরীর ভোগড়া বাইপাস এলাকায় পথসভায় ডা. শফিকুর রহমান এসব কথা বলেন।
সরকারের উদ্দেশে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘জনগণের ঘরে গ্যাস ও বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার দাবি নিয়ে আমরা রাস্তায় নেমেছি। চাঁদাবাজি দূর করতে এই আন্দোলন। দুর্নীতিতে ছেয়ে যাওয়া দেশকে মুক্ত করার দাবিতে আমাদের এই লংমার্চ। মানুষের অধিকার আদায়ের দাবি, আধিপত্যবাদ, আইনশৃঙ্খলার অবনতির বিরুদ্ধে আমাদের লংমার্চ।’
জনগণের উদ্দেশে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আপনারা ৭০ ভাগ মানুষ গণভোটে হ্যাঁ বলেছিলেন। রায় অগ্রাহ্য করে সরকার আপনাদের অপমানিত করেছে। সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে আমরা রাস্তায় নেমেছি। জনগণের রায়ের বাস্তবায়ন এই বাংলার মাটিতেই হবে। বিএনপি জনগণের রায় বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হবে। সরকার পানি খাবে, কিন্তু ঘোলা করে খাবে।’
পথসভায় আরও বক্তব্য রাখেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদ, জামায়াতের কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক প্রমুখ।
চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙ্গা নদী থেকে মাইজ উদ্দিন (৫০) নামের এক কারখানা শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকালে নদীতে মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পরে সদর থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা মরদেহটি উদ্ধার করেন।৫ মিনিট আগে
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় আটটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনায় চোরচক্রের দুই সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।২২ মিনিট আগে
বরিশালের মুলাদীতে এক প্রবাসীর বাড়ির জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে ঢুকে পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে। এ সময় স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা ও মোবাইল ফোনসহ প্রায় ১৪ লাখ টাকার মালামাল লুট করা হয়েছে বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।২৮ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বাস ও প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার বেলা পৌনে ৩টার দিকে মহাসড়কের তেতৈতলা হাসপয়েন্ট এলাকায় চট্টগ্রামগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩০ মিনিট আগে