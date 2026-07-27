Ajker Patrika
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নাটোর

নলডাঙ্গায় ৪০০ পাখি শিকারের পর হত্যার ঘটনায় থানায় বন বিভাগের অভিযোগ

নলডাঙ্গা (নাটোর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৭ জুলাই ২০২৬, ১৮: ১৫
নলডাঙ্গায় ৪০০ পাখি শিকারের পর হত্যার ঘটনায় থানায় বন বিভাগের অভিযোগ
নাটোরের নলডাঙ্গার খাজুরার হাটবিলা এলাকায় শালিক পাখি শিকার করে জবাই করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলার হাটবিলা গ্রামে ৪০০ পাখি শিকারের পর হত্যার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছে বন বিভাগ। রাজশাহী সামাজিক বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ফরেস্ট রেঞ্জার) জাহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে গতকাল নলডাঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগে বলা হয়েছে, ১৯ জুলাই দুপুরে হাটবিলা গ্রামের হাটবিলা বিলে স্থানীয় বাসিন্দা বিল্পব তালুকদার (৩৫), মো. আশিক (২৪), মো. ইসলাম (২৬) ও মো. সজীব (৩২) ফাঁসজালসহ বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ ব্যবহার করে শালিক শিকার করেন। স্থানীয়ভাবে খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে, মাংস খাওয়ার উদ্দেশ্যে ফাঁদ পেতে শালিক শিকার করা হয়েছিল। প্রথমে ঘটনাটি গোপন থাকলেও পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পাখি শিকারের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তদন্ত শেষে অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এজাহারে জাহিদুল ইসলাম উল্লেখ করেন, পাখি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, ক্ষতিকর পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ এবং উদ্ভিদের পরাগায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কারণে বন্য প্রাণী ও পরিবেশের আনুমানিক ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

নলডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনে অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

নাটোরবন বিভাগনলডাঙ্গাহত্যাঅভিযোগরাজশাহী বিভাগ
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