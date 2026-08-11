মাছ ধরতে গিয়ে প্রাণ গেল ছেলের, বাঁচলেন বাবা

নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলার হালতি বিলে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন বাবা-ছেলে। হঠাৎ ওঠে ঝড়। উত্তাল ঢেউয়ে টাল সামলাতে না পেরে নৌকা থেকে পানিতে পড়ে যান দুজনেই। এ ঘটনায় বাবা হবি প্রামাণিক প্রাণে বাঁচলেও দুই ঘণ্টা পর উদ্ধার হয় ছেলে সোদু ইসলামের (৩৫) মরদেহ। মঙ্গলবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। তাঁরা নলডাঙ্গা উপজেলার খাজুরার বামন গ্রামের বাসিন্দা।
নলডাঙ্গা থানা পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার ভোরে ছোট ডিঙ্গি নৌকায় মাছ ধরতে হালতি বিলে যান হবি প্রামাণিক ও তার ছেলে সোদু ইসলাম। তীব্র ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকা থেকে হবি প্রামাণিক ও সোদু ইসলাম পানিতে পড়ে যান। এ সময় হবি প্রামাণিক আহত অবস্থায় অন্য একটি নৌকায় আশ্রয় নিতে সক্ষম হলেও সোদু পানিতে ডুবে নিখোঁজ হন।
পরে স্থানীয় জেলেরা জাল দিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে সোদুর মরদেহ উদ্ধার করেন।
নলডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ইব্রাহিম খলিল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুর্ঘটনার বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নরসিংদীর শিবপুরে মোবাইল কোর্টের অভিযানে দুই শতাধিক অবৈধ আবাসিক গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এ সময় অবৈধ সংযোগ নেওয়ার অভিযোগে তিন বাড়ির মালিককে মোট ৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তিতাস গ্যাস বলছে, প্রায় পাঁচ বছর ধরে এসব সংযোগে সরকারের ক্ষতি হয়েছে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা।২ মিনিট আগে
ক্লাবের সদস্যপদ ও টেনিস মাঠ ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়ায় খুলনা ক্লাব লিমিটেডের সভাপতি সারফুজ্জামান টপিকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে খুলনা জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সদস্যসচিব (ভারপ্রাপ্ত) এস এম মনিরুল হাসান বাপ্পির বিরুদ্ধে।২ মিনিট আগে
কুমিল্লায় আগামী ১৮ আগস্ট থেকে আরও কঠোর মাদকবিরোধী অভিযান শুরু হবে বলে জানিয়েছেন গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী জাকারিয়া তাহের। মাদক ব্যবসা ও পাচারে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, তথ্য বক্স স্থাপন এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে আগ্রহীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগের কথাও জানান তিনি।৫ মিনিট আগে
রংপুরের মানুষ কোন রাজনৈতিক দলকে ভোট দেবেন, সেটি তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার। উন্নয়নের সঙ্গে ভোট বা রাজনৈতিক আনুগত্যকে শর্তযুক্ত করা যাবে না—এমন মন্তব্য করেছেন রংপুর, নীলফামারী ও গাইবান্ধার জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্যরা। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যের৭ মিনিট আগে