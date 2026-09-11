Ajker Patrika
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নাটোর

বাড়ি ফেরার পথে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু

নাটোর প্রতিনিধি 
বাড়ি ফেরার পথে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নাটোরের সিংড়ায় বন্দর-আমতলা এলাকায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে জহুরুল ইসলাম (৪০) নামের এক রাজমিস্ত্রি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সাফায়েত (২২) নামের অপর এক মোটরসাইকেল আরোহী গুরুতর আহত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নিহত জহুরুল ইসলাম সিংড়া উপজেলার কালিগঞ্জ বড়বাড়ি গ্রামের তায়েজ উদ্দিন প্রামানিকের ছেলে। তিনি পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন। আহত সাফায়েত নাটোর সদর উপজেলার সাতপুরুলিয়া গ্রামের মো. ফেরদৌসের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সাফায়েত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বোনকে দেখতে মোটরসাইকেলে করে নাটোরের দিকে যাচ্ছিলেন। অন্যদিকে জহুরুল ইসলাম নাটোর শহর থেকে মোটরসাইকেলে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। তাঁরা নাটোর-বগুড়া মহাসড়কের বন্দর-আমতলা এলাকায় পৌঁছালে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস আহতদের উদ্ধার করে নাটোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক জহুরুলকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত সাফায়েতের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ঝলমলিয়া হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির হোসেন দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত দুটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করে পুলিশ ফাঁড়িতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

নাটোরসিংড়াদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগজেলার খবর
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