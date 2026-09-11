সুন্দরবনে ট্রলারসহ ৪ বস্তা হরিণ শিকারের ফাঁদ জব্দ

বঙ্গোপসাগরসংলগ্ন পূর্ব সুন্দরবনের নারিকেলবাড়িয়ায় অভিযান চালিয়ে একটি ট্রলারসহ হরিণ শিকারের বিপুল পরিমাণ ফাঁদ জব্দ করেছেন বনরক্ষীরা।
আজ শুক্রবার ভোরে নিয়মিত টহলের সময় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। তবে বনরক্ষীদের উপস্থিতি টের পেয়ে ট্রলারে থাকা ৬-৭ জন শিকারি সুন্দরবনের ভেতরে পালিয়ে যায়।
বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব সুন্দরবন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের শেলারচর টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দপ্তরি মো. মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে বনরক্ষীরা আজ শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে নিয়মিত টহলে বের হন। এ সময় বঙ্গোপসাগরের নারিকেলবাড়িয়া এলাকায় একটি ট্রলার দেখতে পেয়ে সেটিকে থামার নির্দেশ দেন তাঁরা।
বনরক্ষীদের দেখতে পেয়ে ট্রলারে থাকা শিকারিরা ট্রলারটি সুন্দরবনের তীরে রেখে লাফিয়ে বনের ভেতরে পালিয়ে যায়। এ সময় সাগরের ঢেউয়ের তোড়ে ট্রলারটি ডুবে যেতে শুরু করলে বনরক্ষীরা দ্রুত অভিযান চালিয়ে আংশিক ডুবে থাকা ট্রলারটি উদ্ধার করে শেলারচর টহল ফাঁড়িতে নিয়ে যান।
পরে ট্রলারে তল্লাশি চালিয়ে চারটি বস্তায় থাকা বিপুল পরিমাণ হরিণ শিকারের ফাঁদ জব্দ করা হয়। ট্রলারটি ডুবে যাওয়ায় শিকারিদের ব্যবহৃত কিছু জাল ও অন্যান্য সরঞ্জাম সাগরে ভেসে যায় বলে বনরক্ষীরা জানান।
পূর্ব সুন্দরবন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) মো. শরিফুল ইসলাম জানান, আজ শুক্রবার ভোরে সুন্দরবনে হরিণ শিকারিদের একটি অপচেষ্টা নস্যাৎ করা হয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় একটি শিকারি চক্র ককশিটভর্তি ফাঁদসহ হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে সাগরপথে নারিকেলবাড়িয়া এলাকায় গিয়েছিল। বনরক্ষীরা সাগরে আংশিক ডুবে থাকা অবস্থায় ট্রলারটি উদ্ধার করেন। এ ঘটনায় শিকারিদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
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