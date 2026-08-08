Ajker Patrika
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নাটোর

গুরুদাসপুরে বাস-নছিমনের মুখোমুখি সংঘর্ষ, গরু ব্যবসায়ীসহ নিহত ৩

 গুরুদাসপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৬, ১২: ০৮
গুরুদাসপুরে বাস-নছিমনের মুখোমুখি সংঘর্ষ, গরু ব্যবসায়ীসহ নিহত ৩
দুর্ঘটনাকবলিত যাত্রীবাহী বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের গুরুদাসপুরে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে গরুবাহী নছিমনের মুখোমুখি সংঘর্ষে গরু ব্যবসায়ীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। শনিবার (৮ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের হাজিরহাট গ্যাসপাম্পসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন বড়াইগ্রাম পৌরসভার লক্ষীকোল মহল্লার আব্দুর রহমান (৭০), ধামানিয়াপাড়া মহল্লার আক্কাস আলী (৫৮) ও তাঁর ছোট ভাই জাহাঙ্গীর হোসেন (৪৮)।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান জানান, নিহতরা নছিমনে করে গরু নিয়ে সিরাজগঞ্জের চান্দাইকোনা হাটে যাচ্ছিলেন। পথে হাজিরহাট গ্যাসপাম্পসংলগ্ন এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা আরআর পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে নছিমনটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনাকবলিত গরুবাহী নছিমন। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনাকবলিত গরুবাহী নছিমন। ছবি: আজকের পত্রিকা

তিনি বলেন, সংঘর্ষে বাসটির সামনের কাচ ভেঙে দুমড়েমুচড়ে গেলেও বাসের কোনো যাত্রী হতাহত হননি। তবে নছিমনে থাকা গরু ব্যবসায়ীর মধ্যে আব্দুর রহমান বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। গুরুতর আহত আক্কাস আলীকে বড়াইগ্রাম হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় এবং পথে তাঁর ছোট ভাই জাহাঙ্গীর মারা যান।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতদের মরদেহ ও দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

ওসি মনিরুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

নাটোরগুরুদাসপুরদুর্ঘটনাসংঘর্ষসড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগ
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