নাটোরে সেরেস্তায় ঢুকে আইনজীবীকে পেটাল প্রতিপক্ষ

জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে নাটোর আদালত ভবনের সেরেস্তায় ঢুকে সিনিয়র আইনজীবী আসাদুল ইসলামকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে কাবিল উদ্দিনের বিরুদ্ধে। আজ সোমবার দুপুরে নাটোর জজকোর্টে এ ঘটনা ঘটে। আহত আইনজীবীকে উদ্ধার করে নাটোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর কাবিল উদ্দিনকে আটক করেছে পুলিশ।
আহত আসাদুল ইসলাম সিংড়া উপজেলার চামারী ইউনিয়নের গোটিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। অভিযুক্ত কাবিল উদ্দিন সিংড়ার মহিষমারি এলাকার রেজাউল করিমের ছেলে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, পার্শ্ববর্তী মহিষমারি গ্রামের একটি জমি নিয়ে আসাদুল ইসলামের সঙ্গে কাবিল উদ্দিনের বিরোধ চলছিল। সম্প্রতি ওই জমি নিয়ে নতুন করে বিরোধ দেখা দিলে নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদন করেন আসাদুল ইসলাম।
আজ সকালে আদালতে আসাদুল ইসলামের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট রাজীব সরকার। শুনানি শেষে বিচারক আবেদনটি মঞ্জুর করলে ক্ষুব্ধ হন কাবিল উদ্দিন। এরপর একটি ঝুলি ও লাঠি হাতে আদালতের নতুন ভবনে আসাদুল ইসলামের সেরেস্তায় যান তিনি।
সেরেস্তায় গিয়ে আসাদুল ইসলামের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ান কাবিল উদ্দিন। একপর্যায়ে হাতে থাকা লাঠি দিয়ে আসাদুল ইসলামকে মারধর শুরু করেন। একসময় লাঠি ভেঙে গেলে আসাদুল ইসলামের ক্রাচের লাঠি (হাঁটার লাঠি) নিয়ে আবারও তাঁকে পেটানো হয়।
চিৎকার শুনে অন্য আইনজীবী ও সহকারীরা এগিয়ে এসে আসাদুল ইসলামকে উদ্ধার করেন। পরে তাঁকে নাটোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উপস্থিত লোকজন কাবিল উদ্দিনকে মারধর করে কোর্ট পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন বলে জানা গেছে।
আহত আসাদুল ইসলাম বলেন, ‘হামলাকারী কাবিল আমাকে হত্যার প্রস্তুতি নিয়েই আদালতে এসেছেন। তার ঝুলিতে হাতুড়িসহ অন্যান্য অস্ত্র ছিল। আইনজীবীরা আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে এনেছেন।’
জেলা আইনজীবী সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শহীদ মাহমুদ মিঠু বলেন, ‘আদালত ভবনে একজন সিনিয়র আইনজীবীকে পেটানোর ঘটনা আমাদের হতবাক করেছে। এমন সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করছি।’
হাসপাতালের চিকিৎসক শরিফ আলী সম্রাট জানান, আহত আইনজীবীর হাত ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। সিটিস্ক্যানসহ বেশ কিছু পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট পেলে বিস্তারিত জানা যাবে।
নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুনসুর রহমান বলেন, ঘটনার পর হামলাকারী কাবিল উদ্দিনকে আটক করা হয়েছে। এখনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
চাঁদপুরের কচুয়ায় ঘরে সিঁধ কেটে ঘরে প্রবেশ করে ফাতেমা বেগম (৭৫) নামে এক বৃদ্ধাকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ সোমবার ভোরে উপজেলার বেরকোটা ইউনিয়নের মিয়াজী বাড়িতে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। নিহত ফাতেমা বেগম মৃত সাদেক মিয়াজীর স্ত্রী।৪১ মিনিট আগে
ঝালকাঠির চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক রেজাউল করিম জাকিরসহ চারজনের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সোমবার (২৯ জুন) বেলা আড়াইটার দিকে ঝালকাঠি জেলা কারাগার থেকে কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক রেজাউল করিম জাকির ওরফে জিএস জাকির, জেলা১ ঘণ্টা আগে
কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে চিকনী আউজিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালে ছাদের পলেস্তরাসহ একটি চলন্ত বৈদ্যুতিক পাখা খুলে পড়ে। সোমবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ঘটে যাওয়া এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। তবে বিদ্যালয় ভবনের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন অভিভাবক, শিক্ষক ও স্থানীয়রা।১ ঘণ্টা আগে
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা সীমান্ত দিয়ে সোমবার ভোরে ৭ জনকে পুশইনের চেষ্টা করেছে বিএসএফ বলে অভিযোগ উঠেছে। বিজিবি ও গ্রামবাসীর প্রতিরোধে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা ও নাজিরাকোনা বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার।১ ঘণ্টা আগে