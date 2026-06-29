কেন্দুয়ায় পুকুরে ডুবে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় পুকুরে ডুবে অনামিকা দাস (১৩) নামের এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার নওপাড়া ইউনিয়নের দুর্গাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। উপজেলার নওপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সারোয়ার জাহান কাওছার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
অনামিকা ওই গ্রামের আবু চন্দ্র দাসের মেয়ে। সে স্থানীয় কান্দাপাড়া সুরুজ আলী ভূঁইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী ছিল।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বেলা আড়াইটার দিকে পাড়ার অন্যদের সঙ্গে বাড়ির পুকুরে গোসল করতে নামে অনামিকা। একপর্যায়ে পানিতে ডুব দিয়ে তলিয়ে যায় সে। পরে তাকে উদ্ধার করে কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ তরিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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