Ajker Patrika
নাটোর

রেলসেতুতে ট্রেনের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
রেলসেতুতে ট্রেনের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নাটোরের লালপুরে রেলসেতু পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার (১৫ এপ্রিল) সন্ধ্যায় উপজেলার অর্জুনপুর-বরমহাটি (এবি) ইউনিয়নের আঙ্গারিপাড়া এলাকার ২১৪ নম্বর রেলসেতুতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নারীর নাম শরিফা বেগম (৪৪)। তিনি নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার উত্তর চাঁদখানা গ্রামের মো. সদ্দি মামুদ ও এলিজার মেয়ে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যার দিকে ওই নারী রেলসেতু পার হচ্ছিলেন। এ সময় একটি ট্রেন এলে তিনি দ্রুত সেতু থেকে নামার চেষ্টা করেন। কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে সরতে না পেরে একপর্যায়ে আত্মরক্ষার জন্য সেতুর স্লিপারের নিচে বসে পড়েন। এতে ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানার (জিআরপি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ৩টার সময় জানান, ওই নারী পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান। নিহত নারীর পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি মানসিক রোগী ছিলেন। নিহত নারীর খবর পাওয়ার পরপরই রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁরা পৌঁছালে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

নাটোরমৃত্যুলালপুররাজশাহী বিভাগট্রেননারীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জে নতুন ডিসি

চার-পাঁচজন উপদেষ্টার কাছে গিয়েও ‘হেল্প’ পাইনি: মাহফুজ আলম

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

সম্পর্কিত

প্রেমিকার বিয়ের খবর শুনে যুবকের ‘আত্মহত্যা’

প্রেমিকার বিয়ের খবর শুনে যুবকের ‘আত্মহত্যা’

রেলসেতুতে ট্রেনের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু

রেলসেতুতে ট্রেনের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু

বগুড়ায় ৪ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ, কৃষকদের কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি

বগুড়ায় ৪ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ, কৃষকদের কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি

তিন ঘণ্টার ব্যবধানে মা-ছেলের মৃত্যু

তিন ঘণ্টার ব্যবধানে মা-ছেলের মৃত্যু