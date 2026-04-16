রেলসেতুতে ট্রেনের ধাক্কায় নারীর মৃত্যু

নাটোরের লালপুরে রেলসেতু পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার (১৫ এপ্রিল) সন্ধ্যায় উপজেলার অর্জুনপুর-বরমহাটি (এবি) ইউনিয়নের আঙ্গারিপাড়া এলাকার ২১৪ নম্বর রেলসেতুতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নারীর নাম শরিফা বেগম (৪৪)। তিনি নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার উত্তর চাঁদখানা গ্রামের মো. সদ্দি মামুদ ও এলিজার মেয়ে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যার দিকে ওই নারী রেলসেতু পার হচ্ছিলেন। এ সময় একটি ট্রেন এলে তিনি দ্রুত সেতু থেকে নামার চেষ্টা করেন। কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে সরতে না পেরে একপর্যায়ে আত্মরক্ষার জন্য সেতুর স্লিপারের নিচে বসে পড়েন। এতে ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানার (জিআরপি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ৩টার সময় জানান, ওই নারী পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান। নিহত নারীর পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি মানসিক রোগী ছিলেন। নিহত নারীর খবর পাওয়ার পরপরই রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁরা পৌঁছালে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।
