খেলতে গিয়ে বাবার অটোরিকশা চালিয়ে দিল শিশু, ধাক্কায় কৃষক নিহত

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
নাটোরের লালপুরে খেলা মনে করে এক শিশু চাবি ঘুরিয়ে অটোরিকশা চালিয়ে দিলে সেটির ধাক্কায় এক কৃষক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার আড়বাব ইউনিয়নের ছোট বিলশলিয়া মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত কৃষকের নাম মোল্লা বক্স (৫৫)। তিনি ওই গ্রামের মৃত শামসের আলীর ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, আজ সকাল সাড়ে ৭টার দিকে মোল্লা বক্স ছোট বিলশলিয়া মোড়ে মুক্তার আলীর মুদিদোকানের সামনে জিনিসপত্র কিনতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় স্থানীয় এক অটোরিকশাচালকের তিন বছর বয়সী শিশুসন্তান চাবি নিয়ে হঠাৎ রিকশার গিয়ার দিয়ে ফেললে সেটি সামনে এগিয়ে গিয়ে মোল্লা বক্সকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি ছিটকে রাস্তায় পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।
এ বিষয়ে লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, শিশুটি খেলার ছলে অটোর চাবি ঘুরালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
