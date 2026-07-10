আগামীর লড়াই হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দলের বিরুদ্ধে নয়: সারজিস

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, আগামী দিনের রাজনৈতিক লড়াই কোনো নির্দিষ্ট দলের বিরুদ্ধে নয়; বরং হবে অন্যায়, জুলুম, চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব ও মাদক-প্রশ্রয়দাতাদের বিরুদ্ধে।
আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় নাটোর শহরের স্বাধীনতা চত্বরে অনুষ্ঠিত ‘জুলাই পথযাত্রা’ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
সারজিস আলম বলেন, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর আমরা নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে দেশের মানুষের স্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তিগত, দলীয়, গোষ্ঠীগত ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থই বেশি প্রাধান্য পেতে শুরু করে। কোথাও চাঁদাবাজি, কোথাও জমি দখল, কোথাও থানা নিয়ন্ত্রণ, আবার কোথাও মাদক ব্যবসাকে প্রশ্রয় দেওয়ার সংস্কৃতি ফিরে এসেছে। আমরা এমন বাংলাদেশ চাইনি।
সারজিস আরও বলেন, আগামী দিনের লড়াই হবে ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে। এটি কোনো দলের বিরুদ্ধে লড়াই নয়; বরং জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের, শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াই। যারা চাঁদাবাজি করে, জমি দখল করে, মাদক ব্যবসাকে প্রশ্রয় দেয় কিংবা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়, তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। একই সঙ্গে সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনে সক্ষম নেতৃত্বকে বেছে নিতে হবে। আগামী দিনের নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে সততা, ন্যায়বিচার ও জনস্বার্থ রক্ষার সক্ষমতার ভিত্তিতে।
সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন এনসিপির নাটোর জেলা আহ্বায়ক আব্দুল মান্নাফ, কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য ও এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ড. আতিক মুজাহিদ, কেন্দ্রীয় নেতা সারোয়ার তুষারসহ জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।
চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় ভারি বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের স্রোতে ভেসে মিরাজ (৭) ও আশিক (৬) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বাহারছড়া ইউনিয়নের পৃথক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।৩ মিনিট আগে
জানুয়ারি মাসে রাস্তায় পড়ে থাকা অবস্থায় মাহিকে উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতপ্রায় শিশুটিকে তারাই আজিমপুরের ছোটমনি নিবাসে পাঠায়। সেখানে কয়েক মাস চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল মাহি। উঠে বসতেও শিখেছিল সে। কিন্তু হামে আক্রান্ত হওয়ার পর তার পুরোনো অসুখগুলো আবার ফিরে আসে।৫ মিনিট আগে
কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলায় পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীকে বঁটি দিয়ে কুপিয়েছেন মোহাম্মদ কাজল (২৮)। এরপরে মৃত ভেবে দেবপুর পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। পরে পুলিশ গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁর স্ত্রী ইসরাত জাহান ইভাকে উদ্ধার করে প্রথমে কুমিল্লা মেডিকেল এবং পরে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করে।৯ মিনিট আগে
টানা ১০ ঘণ্টায় রেকর্ড ১৯০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতে যশোর শহর ও জেলার নিম্নাঞ্চলে তীব্র জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। পানিতে তলিয়ে গেছে বিভিন্ন সড়ক ও আবাসিক এলাকা, অনেক বাড়িঘরে ঢুকে পড়েছে বৃষ্টির পানি। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন হাজারো মানুষ। এ পরিস্থিতিতে পানিবন্দি প্রায় দুই হাজার পরিবারের মধ্যে রান্না করা....১৫ মিনিট আগে