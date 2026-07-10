Ajker Patrika
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নাটোর

আগামীর লড়াই হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দলের বিরুদ্ধে নয়: সারজিস

নাটোর প্রতিনিধি 
আগামীর লড়াই হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দলের বিরুদ্ধে নয়: সারজিস
নাটোর শহরের স্বাধীনতা চত্বরে অনুষ্ঠিত ‘জুলাই পথযাত্রা’ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সারজিস আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, আগামী দিনের রাজনৈতিক লড়াই কোনো নির্দিষ্ট দলের বিরুদ্ধে নয়; বরং হবে অন্যায়, জুলুম, চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব ও মাদক-প্রশ্রয়দাতাদের বিরুদ্ধে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় নাটোর শহরের স্বাধীনতা চত্বরে অনুষ্ঠিত ‘জুলাই পথযাত্রা’ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সারজিস আলম বলেন, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর আমরা নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে দেশের মানুষের স্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তিগত, দলীয়, গোষ্ঠীগত ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থই বেশি প্রাধান্য পেতে শুরু করে। কোথাও চাঁদাবাজি, কোথাও জমি দখল, কোথাও থানা নিয়ন্ত্রণ, আবার কোথাও মাদক ব্যবসাকে প্রশ্রয় দেওয়ার সংস্কৃতি ফিরে এসেছে। আমরা এমন বাংলাদেশ চাইনি।

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সারজিস আরও বলেন, আগামী দিনের লড়াই হবে ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে। এটি কোনো দলের বিরুদ্ধে লড়াই নয়; বরং জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের, শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াই। যারা চাঁদাবাজি করে, জমি দখল করে, মাদক ব্যবসাকে প্রশ্রয় দেয় কিংবা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়, তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। একই সঙ্গে সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনে সক্ষম নেতৃত্বকে বেছে নিতে হবে। আগামী দিনের নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে সততা, ন্যায়বিচার ও জনস্বার্থ রক্ষার সক্ষমতার ভিত্তিতে।

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সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন এনসিপির নাটোর জেলা আহ্বায়ক আব্দুল মান্নাফ, কুড়িগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য ও এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ড. আতিক মুজাহিদ, কেন্দ্রীয় নেতা সারোয়ার তুষারসহ জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

বিষয়:

নাটোরনাটোর সদরসারজিস আলমজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
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