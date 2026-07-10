Ajker Patrika
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দিনাজপুর

পাখি ধরতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর), প্রতিনিধি
পাখি ধরতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে স্কুলছাত্রের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় পাখি ধরতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে লাবু ইসলাম (১২) নামে এক স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার হেলিপোর্ট পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে দিনাজপুর দিয়া হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত লাবু ইসলাম শাকিল কাসাইয়ের বড় ছেলে। সে স্থানীয় সিটি রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

আব্দুলপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আনোয়ারা বেগম নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সন্ধ্যার সময় লাবু ছাদে উঠে পাখি ধরতে যায়। একপর্যায়ে সে ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে দিনাজপুর দিয়া হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়:

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