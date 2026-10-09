বড়াইগ্রামে ভটভটি উল্টে গরু ব্যবসায়ী নিহত, আহত ৮

নাটোরের বড়াইগ্রামে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত ভটভটি উল্টে রাজ্জাক ব্যাপারী (৪২) নামের এক গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও আটজন। বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে উপজেলার জোনাইল-আঞ্চলিক সড়কের আব্দুল মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রাজ্জাক ব্যাপারী উপজেলার চান্দাই ইউনিয়নের ভান্ডাদহ গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় ইউপি সদস্য সাহাবুল ইসলাম জানান, গরুবোঝাই একটি শ্যালো ইঞ্জিনচালিত ভটভটি তরমুজ পাম্প এলাকার দিকে যাওয়ার সময় আব্দুল মোড় এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়। এতে গাড়িতে থাকা গরু ব্যবসায়ী রাজ্জাক ব্যাপারী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ সময় আরও আটজন আহত হন।
স্থানীয়রা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন।
বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুবুর রহমান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
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