খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিল না করার দাবি

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি
নাটোরের বড়াইগ্রামে খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিল না করার দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
নাটোরের বড়াইগ্রামে খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিল না করার দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের বড়াইগ্রামে খুচরা সার বিক্রেতাদের ২০০৯ সালের অধ্যাদেশের লাইসেন্স বাতিল না করার দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলা চত্বরে খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন বড়াইগ্রাম শাখা এ কর্মসূচির আয়োজন করে।

ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধনে উপজেলার ৫৮ জন খুচরা সার বিক্রেতা অংশ নেন। এ সময় বক্তব্য দেন বড়াইগ্রাম শাখার সভাপতি আকরাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, সহসভাপতি মাসুদ রানা প্রমুখ।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সজীব আল মারুফ বলেন, ‘সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা সার বিতরণ ও বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করব। যাতে কৃষক সার সঠিকভাবে পান, তার ব্যবস্থা করা হবে।’

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, ‘সঠিক সার বিপণন নিয়ে মন্ত্রণালয়ে আলোচনা চলছে। তারা যেভাবে ভালো মনে করবে, আমাদের সেভাবেই বিপণনব্যবস্থা করতে হবে। কৃষক যাতে নির্বিঘ্নে ফসল উৎপাদন করতে পারেন, তার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

