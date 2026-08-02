নরসিংদীতে ইউপি চেয়ারম্যান চান মিয়া খাঁ গ্রেপ্তার

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার মহেশপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ফরহাদ হোসেন চান মিয়া খাঁকে একটি পুরোনো মামলায় আদালতের জারি করা পরোয়ানার ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে মহেশপুর ইউনিয়নের ঝাউকান্দি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুজিবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করতেই এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গ্রেপ্তার ফরহাদ হোসেন চান মিয়া খাঁ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বর্তমানে মহেশপুর ইউপি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়কের দায়িত্বে ছিলেন।
ওসি মো. মুজিবুর রহমান বলেন, ‘আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।’
ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হলেও, এ বিষয়ে চেয়ারম্যান ফরহাদ হোসেন বা তাঁর পরিবারের কোনো প্রতিনিধি থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বক্তব্য বা প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
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