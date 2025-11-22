Ajker Patrika

ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর ফাটলের মাটির নমুনা সংগ্রহ

নরসিংদী প্রতিনিধি
মাটির নমুনা সংগ্রহ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের একটি দল। ছবি: আজকের পত্রিকা
মাটির নমুনা সংগ্রহ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের একটি দল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর ফাটলের মাটির নমুনা সংগ্রহ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ। আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরে এই মাটি সংগ্রহ করেন তাঁরা।

দেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূকম্পন পর্যবেক্ষণকেন্দ্র জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদীতে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসজিএস বলছে, কেন্দ্রস্থল নরসিংদী সদর থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণপশ্চিমে।

গুগল ম্যাপ অনুযায়ী, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল নরসিংদীর পলাশ উপজেলার শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত ডাঙ্গা গ্রামে। এটি পলাশ উপজেলার ঘোড়াশাল পৌর শহর ও সদর থানার মাধবদীর পাশের এলাকা। ফলে এই অঞ্চলের মানুষ ভূমিকম্পের কম্পন বেশি অনুভব করেন।

ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ভূমিকম্পে নরসিংদীর ঘোড়াশালের বিভিন্ন স্থানে ফাটল ধরা মাটির নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ। আজ শনিবার সকালে ঘোড়াশাল পৌর এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ঘোড়াশাল ডেইরি ফার্ম ও পলাশ রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে ধসে পড়া মাটির নমুনা সংগ্রহে কাজ করে ভূতত্ত্ব বিভাগের সাত সদস্যের একটি দল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. আ স ম ওবায়দুল্লাহ বলেন, প্রাথমিকভাবে ফাটল ধরা মাটির নমুনা সংগ্রহ করেছেন তাঁরা। এসব নমুনা সংগ্রহের পর তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কী ধরনের ভূমিকম্প হয়েছে বা কতটুকু গভীরতায় তাঁর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

অন্যদিকে জেলাব্যাপী ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে কাজ করছে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন ইউনিট। আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবু তাহের মো. শামসুজ্জামান।

