Ajker Patrika
নরসিংদী

পুকুর থেকে উদ্ধার নিখোঁজ অটোচালকের মরদেহ

নরসিংদী প্রতিনিধি
পুকুর থেকে উদ্ধার নিখোঁজ অটোচালকের মরদেহ
প্রতীকী ছবি

নরসিংদীর পলাশ উপজেলার দক্ষিণ ভাগদী এলাকায় এলইডি স্টিল মিল সংলগ্ন একটি পুকুর থেকে ইব্রাহিম খান (২৭) নামে এক অটোচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা ৩০ মিনিটের দিকে স্থানীয়দের খবরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে পলাশ থানায় নিয়ে আসে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দক্ষিণ ভাগদী এলাকার শহীদ খানের ছেলে ইব্রাহিম খান গত তিন দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো সন্ধান পাননি।

আজ দুপুরে স্থানীয় লোকজন এলইডি স্টিল মিল এলাকার একটি পুকুরে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে পলাশ থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

পলাশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহেদ আল মামুন জানান, স্থানীয়দের সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে। এটি আত্মহত্যা নাকি হত্যাকাণ্ড, সে বিষয়ে এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

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