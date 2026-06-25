Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

১৭ ঘণ্টা পর চট্টগ্রাম-ময়মনসিংহ রুটে রেল চলাচল স্বাভাবিক

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ জুন ২০২৬, ২০: ৩২
১৭ ঘণ্টা পর চট্টগ্রাম-ময়মনসিংহ রুটে রেল চলাচল স্বাভাবিক
উদ্ধার করা হয় লাইনচ্যুত ৩ বগি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের গৌরীপুর রেলওয়ে জংশন স্টেশন এলাকায় চট্টগ্রামগামী আন্তনগর বিজয় এক্সপ্রেসের তিন বগি লাইনচ্যুত হওয়ার ১৭ ঘণ্টা পর চট্টগ্রাম-ময়মনসিংহ রুটে রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শেষ বগিটি উদ্ধার করা হয়। পরে রেললাইন মেরামত শেষে বিকেল পৌনে ৪টার দিকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এই ঘটনায় দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাত পৌনে ১১টার দিকে গৌরীপুর রেলওয়ে জংশন স্টেশন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ওই সময় বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়। লাইনচ্যুত বগিগুলো ঘটনাস্থলে রেখেই রাত ১২টা ২৫ মিনিটে ট্রেনটির বাকি অংশ চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করে। একই সময়ে ময়মনসিংহ থেকে একটি রিলিফ ট্রেন ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়।

ময়মনসিংহ স্টেশনের আরএনবির হাবিলদার গোলাম মওলা জানান, কম্পিউটারভিত্তিক রিলে ইন্টারলকিং সিস্টেমের ত্রুটির কারণে লাইন ক্লিয়ার না হওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

এক ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল, আরেক ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত, রেলপথে চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্নএক ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল, আরেক ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত, রেলপথে চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন

গোলাম মওলা বলেন, রিলিফ ট্রেন ও উদ্ধারকারী দল রাতভর চেষ্টা চালিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে লাইনচ্যুত তিনটি বগি উদ্ধার করে।

ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকতার হোসেন বলেন, উদ্ধারকারী দল সফলভাবে তিনটি বগি উদ্ধার করে। পরে বিকেলে রেললাইন মেরামতের কাজ সম্পন্ন হলে ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বাংলাদেশ রেলওয়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের সিনিয়র সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী নাজমুল হাসান বলেন, ট্রেন লাইনচ্যুতের ঘটনায় দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাঁরা তিন কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেবেন। পরে প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

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