মাধবদীতে কিশোরী ও প্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ, অভিযুক্ত পলাতক

নরসিংদীর মাধবদীতে এক কিশোরী (১৩) ও এক বাক্প্রতিবন্ধী তরুণীকে (২২) ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে আওলাদ হোসেন (২৬) নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগের পর থেকে পলাতক থাকায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।
মাধবদী থানা-পুলিশ জানায়, সোমবার (২৯ জুন) দুপুরে সদর উপজেলার মহিষাশুড়া ইউনিয়নের একটি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত আওলাদ হোসেন ওই গ্রামের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত মোশারফ হোসেনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রথমে ২০ টাকার প্রলোভন দেখিয়ে এক কিশোরীকে নিজের বসতঘরে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। পরে ওই কিশোরীর মাধ্যমে গ্রামের এক বাক্প্রতিবন্ধী তরুণীকে ডেকে এনে তাঁকেও ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রতিবন্ধী তরুণী বিষয়টি তাঁর মাকে জানালে মঙ্গলবার (৩০ জুন) ঘটনাটি জানাজানি হয়। পরে ওই রাতে ১০-১২ জন স্থানীয় বাসিন্দাকে সঙ্গে নিয়ে ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের পরিবার মাধবদী থানায় আওলাদ হোসেনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করে। আজ বুধবার নির্যাতনের শিকার দুই কিশোরীকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষাসহ আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে পুলিশ।
মাধবদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামাল হোসেন জানান, অভিযোগ পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের জবানবন্দি গ্রহণ, ডাক্তারি পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তবে ঘটনার পর থেকে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় অভিযুক্ত আওলাদ হোসেনকে এখনো গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। তাঁকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।
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