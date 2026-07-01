কিশোরগঞ্জে ৪১৫ কেজি পলিথিন জব্দ, জরিমানা

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় পলিথিন শপিং ব্যাগ পরিবহনের দায়ে এক ব্যক্তিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় ৪১৫ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়।
আজ বুধবার সকালে পরিবেশ অধিদপ্তরের কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে উপজেলার গাইটাল পাক্কার মাথা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সূফি সাজ্জাদ আল ফোজায়েল।
পরিবেশ অধিদপ্তরের কিশোরগঞ্জ কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, তারাইল উপজেলার সাদ্দাম নামের এক ব্যক্তি বিভিন্ন দোকানে পলিথিনের ব্যাগ পাইকারি বিক্রি করেন, এমন তথ্যে অভিযান চালানো হয়। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা একটি গাড়ি থেকে ৪১৫ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। পাশাপাশি তাঁকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
পরিবেশ অধিদপ্তরের কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মমিন ভূইয়া বলেন, ‘পরিবেশ রক্ষায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
অভিযানকালে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক শুভ্র চন্দ্র বিশ্বশর্মা।
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