Ajker Patrika
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নরসিংদী

রায়পুরায় সারের ডিলার ও দুই দোকানিকে জরিমানা, সার জব্দ

রায়পুরা (নরসিংদী)প্রতিনিধি
রায়পুরায় সারের ডিলার ও দুই দোকানিকে জরিমানা, সার জব্দ
আজ দুপুরে রায়পুরার লোচনপুরা ও জঙ্গি শিবপুর বাজারে অভিযান পরিচালনা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীর রায়পুরায় সার বিক্রতে অনিয়মের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এক সার ডিলার ও দুই দোকানিকে ৩৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় ৫ হাজার ৬৩২ টাকা মূল্যের ২১০ কেজি সার জব্দ করে স্পট নিলামের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে কৃষকদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার লোচনপুরা ও জঙ্গি শিবপুর বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাসুদ রানা। এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মুস্তাফিজুর রহমান, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ফিরুজ আলম, হুমায়ুন কবিরসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। অভিযানে পুলিশ ও আনসার সদস্যরা সহযোগিতা করেন।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, ফসল উৎপাদনে সার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সরকার সারে ভর্তুকি দিয়ে থাকে। ভর্তুকির সার বিতরণ ও বিক্রয়ে কোনো ধরনের অনিয়ম যাতে না হয়, সে জন্য বিভিন্ন বাজারে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। সারের কৃত্রিম সংকট ঠেকাতে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাসুদ রানা বলেন, দেশের বিভিন্ন এলাকায় সার নিয়ে সমস্যা তৈরি হওয়ায় সতর্কতামূলকভাবে বিভিন্ন বাজারে সারের ডিলার ও দোকানগুলো পরিদর্শন করা হচ্ছে। বাজার ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু রাখতে আজকের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযানে এক ডিলার ও দুই দোকানিকে মোট ৩৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জব্দ করা সার স্পট নিলামের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে স্থানীয় কৃষকদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

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