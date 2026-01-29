নরসিংদী-২: ব্যালটে ‘দাঁড়িপাল্লা’ না রাখার আবেদন জামায়াতের

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনের ব্যালট পেপারে জামায়াতে ইসলামীর দলীয় প্রতীক ‘দাঁড়িপাল্লা’ না রাখার আবেদন জানিয়েছে দলটি। সম্প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন বরাবর পাঠানো এক চিঠিতে এই আবেদন করে দলটি। আজ বৃহস্পতিবার নরসিংদী-২ আসনে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা গোলাম সারোয়ার তুষার তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে আবেদনপত্রের কপি প্রকাশ করেন।
জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে বলা হয়, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত নরসিংদী-২ আসনে প্রাথমিকভাবে নিজস্ব প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছিল। তবে ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের সমঝোতার ভিত্তিতে আসনটি এনসিপি প্রার্থী মো. গোলাম সারওয়ার ওরফে সারোয়ার তুষারের জন্য ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সে কারণে জামায়াতের দলীয় প্রতীক ব্যালটে না রাখার আবেদন জানানো হয়েছে।
ফেসবুক পোস্টে সারোয়ার তুষার লেখেন, ‘জোট প্রার্থীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করি।’
জানা গেছে, এনসিপি নেতাকে নরসিংদী-২ আসন ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে জোটের সিদ্ধান্ত ঘিরে জামায়াত নেতা-কর্মীদের মধ্যে অস্বস্তি ও টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল। জোটের সমঝোতা অনুযায়ী, জামায়াতে ইসলামী নরসিংদী-২ আসনটি এনসিপিকে ছেড়ে দিলেও দলটির মনোনীত প্রার্থী মো. আমজাদ হোসাইন শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেননি। মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে ২০ জানুয়ারি বাসা থেকে বের হওয়ার আগেই কর্মী-সমর্থকদের একাংশ নরসিংদী শহরের গাবতলী এলাকার আমজাদ হোসাইনের বাসায় জড়ো হন। তাঁরা আমজাদ হোসাইনের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বাসার গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন এবং বিভিন্ন স্লোগান দেন। এতে বাসা থেকে বের হতে না পারায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে ব্যর্থ হন তিনি।
গোলাম সারোয়ার তুষার বলেন, ১১ দলীয় জোটের একক সিদ্ধান্ত ও ঐক্যবদ্ধ নীতির প্রতিফলন ঘটাতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, নরসিংদী-২ আসনে জোটের চূড়ান্ত প্রার্থী সারোয়ার তুষার এবং প্রতীক ‘শাপলা কলি’। সে অনুযায়ী ব্যালট পেপারে যেন জামায়াতের প্রতীক ‘দাঁড়িপাল্লা’ না থাকে, সে অনুরোধ জানানো হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট জটিলতার অবসান ঘটবে।
রাজশাহীতে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগমনকে লাল কার্ড প্রদর্শন করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) কয়েকজন শিক্ষার্থী। নির্বাচনী সহিংসতা ও নারীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এই কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।৫ মিনিট আগে
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়ার ৭টি সংসদীয় আসনের ৯৮৩টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৫০০টি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা মোট কেন্দ্রের অর্ধেকের বেশি। জেলা পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের যৌথ বিশ্লেষণে এসব কেন্দ্রকে ‘অধিক ঝুঁকিপূর্ণ’ ও ‘সাধারণ ঝুঁকিপূর্ণ’ দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মিরপুরের পল্লবী এলাকায় মোহাম্মাদ হোসেন দীপু (৪৫) নামে এক মুদি দোকানদারকে গুলি করে নগদ অর্থ ও মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে খিলক্ষেত এলাকায় মো. লিটন (২৮) নামে এক নির্মাণশ্রমিককে ছুরিকাঘাত নগদ অর্থ নিয়ে গেছে ছিনতাইকারীরা। দুটি ছিনতাইয়ের ঘটনা আজ বৃহস্পতিবার ভোরে ঘটেছে।২ ঘণ্টা আগে
কুমিল্লার হোমনায় বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের ২১৫ নেতা-কর্মীকে আসামি করে থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী হোমনার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জহিরুল হক জহর বাদী হয়ে এই মামলা করেন।২ ঘণ্টা আগে