Ajker Patrika
ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতাল: বিকল লিফট, কাঁধে সাত তলায় তোলা হয় রোগী

  • হাসপাতালের দুটি লিফটের একটি ১০-১২ দিন ধরে অকেজো
  • মুমূর্ষু রোগীদের অনেককেই কাঁধে করে পাঁচ বা সাততলায় তুলতে হচ্ছে
  • বর্তমানে ৫০০-৬০০ রোগী নিয়মিত ভর্তি থাকছে হাসপাতালে
সাদ্দাম হোসেন, ঠাকুরগাঁও 
ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতাল: বিকল লিফট, কাঁধে সাত তলায় তোলা হয় রোগী
দুটি লিফটের একটি অকেজো। অন্যটিতে চাপ বেড়েছে রোগী ও স্বজনদের। অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে রোগীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে। গত বুধবার সকালে ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে। ছবি: আজকের পত্রিকা

র‍্যাম্প না থাকা আর লিফট বিকলের কারণে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও তাদের স্বজনদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। হাসপাতালের দুটি লিফটের একটি ১০-১২ দিন ধরে অকেজো। অন্যটি সচল থাকলেও অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে রোগীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে মুমূর্ষু রোগীদের, যাদের অনেককেই কাঁধে করে পাঁচ বা সাততলায় তুলতে হচ্ছে।

গত বুধবার সকালে হাসপাতাল চত্বরে গিয়ে দেখা যায়, সচল লিফটটির সামনে তিল ধারণের জায়গা নেই। হাতে ক্যানুলা লাগানো শাহনাজ বেগম নামের এক রোগী ক্লান্ত শরীরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বলেন, ‘২০ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে থেকেও লিফটে উঠতে পারছি না। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার শক্তিও আমার নেই।’

সাততলার কেবিনে ভর্তি আমেনা বেগম জানান, লিফটে ওঠার হুড়োহুড়িতে না পেরে বাধ্য হয়ে অসুস্থ শরীর নিয়ে হেঁটেই ওপরে উঠেছেন তিনি। অন্যদিকে শাহ আলম নামের এক ব্যক্তি জানান, তাঁর ভাইকে অস্ত্রোপচারের জন্য চারতলায় অপারেশন থিয়েটারে নিতে কোনো উপায় না পেয়ে কাঁধে করে তুলেছেন।

হাসপাতালেরই একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘২০২০ সালে যখন এই আটতলা ভবনটি নির্মাণ করা হয়, তখন র‍্যাম্প সিঁড়ি তৈরি না করা ছিল বড় ধরনের ভুল। এখন লিফট বন্ধ থাকলে রোগী তোলার আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় কাঁধে করে রোগী তুলতে হয়।’

অভিযোগ রয়েছে, ২৪ ঘণ্টা লিফট অপারেটর থাকার কথা থাকলেও অনেক সময় তাঁদের পাওয়া যায় না। আবার সকালে চিকিৎসক পরিদর্শনে এলে ওয়ার্ডের গেট তালাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় রোগীদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

লিফট অপারেটর রাব্বি বলেন, ‘লিফটের ধারণক্ষমতা ১৩০০ কেজি। কিন্তু ১৮-২০ জন একসঙ্গে উঠে পড়ছেন। ওভারলোড সিগন্যাল দিলেও কেউ নামতে চান না। রোগীদের অগ্রাধিকার দিতে চাইলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা তৈরি হয়।’

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ মিলিয়ে ৮০০-৯০০ রোগী চিকিৎসা নেয় এই হাসপাতালে। বর্তমানে ৫০০-৬০০ রোগী নিয়মিত ভর্তি থাকছে। এই বিপুলসংখ্যক মানুষের জন্য মাত্র দুটি লিফট পর্যাপ্ত নয়, তার ওপর একটি বিকল থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ফিরোজ জামান জুয়েল বলেন, ‘একটি লিফটের মাদারবোর্ডের সার্কিট নষ্ট হওয়ায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা নিচ্ছি। শিগগির এটি সচল হবে বলে আশা করছি।’

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওচিকিৎসাহাসপাতালভোগান্তিঠাকুরগাঁও সদরছাপা সংস্করণরংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রয়োজনে ইরান থেকে নিজেদের বিজ্ঞানীদের সরিয়ে নিতে প্রস্তুত রাশিয়া

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

স্কুলছাত্রকে হত্যা: ফেনীতে ছাত্রদল কর্মীসহ ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

তেহরান পুড়লে জ্বলবে রিয়াদও, ইরানের অস্তিত্বের লড়াই যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা

গণভোটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট চাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ: ইসি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

সম্পর্কিত

কুমিল্লা ডায়াবেটিক সমিতি ও হাসপাতাল: অনিয়মে রুগ্‌ণ সেবাপ্রতিষ্ঠান

কুমিল্লা ডায়াবেটিক সমিতি ও হাসপাতাল: অনিয়মে রুগ্‌ণ সেবাপ্রতিষ্ঠান

ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতাল: বিকল লিফট, কাঁধে সাত তলায় তোলা হয় রোগী

ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতাল: বিকল লিফট, কাঁধে সাত তলায় তোলা হয় রোগী

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন: তিস্তা নিয়ে আবারও প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন: তিস্তা নিয়ে আবারও প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি

বান্দরবানের থানচি: জীর্ণ শ্রেণিকক্ষ, ভোগান্তি

বান্দরবানের থানচি: জীর্ণ শ্রেণিকক্ষ, ভোগান্তি