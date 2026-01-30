Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

জামিন ছাড়াই কারামুক্তি পাওয়া হত‍্যা মামলার ৩ আসামি গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের কেন্দ্রীয় কারাগার। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিন ছাড়াই মুক্তি পাওয়া হত্যা মামলার তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১৪। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাত ১১টার দিকে টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ময়মনসিংহ র‍্যাব-১৪-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও মিডিয়া অফিসার মো. শামসুজ্জামান এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন তারাকান্দা থানার তারাটি গ্রামের হযরত আলীর ছেলে মো. আনিস মিয়া, রাশেদুল ইসলাম ও জাকিরুল ইসলাম। এর আগে ২৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ভুল তথ্যের কারণে ময়মনসিংহের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিন ছাড়াই তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

জামিন ছাড়া হত্যা মামলার তিন আসামির মুক্ত হওয়ার খবর জানাজানি হলে ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। একই সঙ্গে এই ঘটনায় কর্তব্য অবহেলার অভিযোগে কারাগারের ডেপুটি জেলার জাকারিয়া ইমতিয়াজকে বরখাস্ত করা হয়।

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কারা উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি প্রিজন্স) মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, এই ঘটনায় ঢাকা বিভাগ-২-এর ডিআইজি প্রিজন্স টিপু সুলতানকে প্রধান করে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, হাজিরা পরোয়ানাকে জামিননামা ভেবে ভুল তথ্যে আসামিদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মূলত এটি দায়িত্বরত কর্মকর্তার ভুল। ভালোভাবে হাজিরা পরোয়ানাপত্রটি পড়লে এই ঘটনা ঘটত না। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় কর্তব্য অবহেলার অভিযোগে কারাগারের ডেপুটি জেলার জাকারিয়া ইমতিয়াজকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তদন্তে আরও কারও বিরুদ্ধে কর্তব্য অবহেলার প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাআসামিগ্রেপ্তারময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহ
