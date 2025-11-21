ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল নরসিংদীতে ৩ জনের মৃত্যু, আহত শতাধিক

নরসিংদী ও রায়পুরা প্রতিনিধি
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুভূত ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদী-ঘোড়াশাল এলাকা। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে আঘাত হানার পর কয়েক সেকেন্ডের ঝাঁকুনিতে জেলা শহরসহ আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
ভূমিকম্পের ঘটনায় দেয়ালচাপায় দুজন এবং স্ট্রোক করে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ। এ ছাড়া দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। অন্যদিকে ঘোড়াশাল বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বাড়িঘর ও স্থাপনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
জানা গেছে, ভূমিকম্পের সময় নরসিংদী সদর উপজেলার গাবতলী এলাকায় বাসার দেয়ালচাপায় মারা যায় ওমর (১০) নামে এক শিশু। শিশুটির পরিবার ওই এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকত। ওমর কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার দেলোয়ার হোসেনের ছেলে।
অপরদিকে পলাশ উপজেলার কাজীরচর ডাংগা নয়াপাড়া গ্রামের সিরাজ উদ্দীনের ছেলে নাসির উদ্দীন (৬৫) ভূমিকম্পের সময় স্ট্রোক করে নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়। এদিকে চরসিন্দুর ইউনিয়নের মালিতা পশ্চিমপাড়া গ্রামের কাজেম আলী ভূঁইয়া (৭৫) নিজ বাড়ির মাটির ঘরের দেয়ালচাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাঁর চাচাতো ভাই আউয়াল মিয়া।
নিহত ওমরের চাচা জাকির হোসেন জানান, ভূমিকম্পের সময় দেলোয়ার হোসেন ওমরসহ তিন সন্তান নিয়ে বাইরে যাচ্ছিলেন। এ সময় বাড়ির সানশেড ধসে তাঁদের ওপর পড়ে। স্থানীয় লোকজন তাঁদের নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেন। পরে বাবা ও ছেলেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকেরা ওমরকে মৃত ঘোষণা করেন। দেলোয়ার হোসেনের দুই মেয়ে সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
এদিকে ভূমিকম্পের ধাক্কায় ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাবস্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে যন্ত্রাংশ পুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। পলাশ ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মো. আব্দুল শহিদ বলেন, ‘আগুন লাগার খবর পেয়ে দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।’
ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী মো. এনামুল হক বলেন, ‘ভূমিকম্পের ধাক্কায় সাবস্টেশনের অংশে আগুন ধরে। ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিকের কাজ চলছে।’
ঘটনার পর থেকে জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দেড় শতাধিক আহত চিকিৎসা নিয়েছেন। দেয়াল ভেঙে পড়া, ছুটোছুটিতে পড়ে যাওয়া এবং ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে অনেকেই আহত হন। ভূমিকম্পের পর পুরো জেলায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে ঘর থেকে বের হয়ে খোলা জায়গায় আশ্রয় নেন। জেলার বিভিন্ন স্থানের বাড়িঘর ও স্থাপনায় বড় ফাটল দেখা গেছে। জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণে কাজ করছে।
সার্বিক বিষয়ে নরসিংদীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবু তাহের মো. সামসুদ্দিন বলেন, চিনিশপুর ইউনিয়নের গাবতলীতে নির্মাণাধীন ভবনের মালামাল নিচে পড়ে চারজন আহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। চরসিন্দুর ইউনিয়নের মালিতা পশ্চিমপাড়া গ্রামের কাজেম আলী ভূঁইয়া মাটির ঘরের নিচে চাপা পড়ে জেলা হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা গেছেন। ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে উঁচু ভবন থেকে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন।
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুভূত ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদী-ঘোড়াশাল এলাকা। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে আঘাত হানার পর কয়েক সেকেন্ডের ঝাঁকুনিতে জেলা শহরসহ আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
ভূমিকম্পের ঘটনায় দেয়ালচাপায় দুজন এবং স্ট্রোক করে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ। এ ছাড়া দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। অন্যদিকে ঘোড়াশাল বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বাড়িঘর ও স্থাপনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
জানা গেছে, ভূমিকম্পের সময় নরসিংদী সদর উপজেলার গাবতলী এলাকায় বাসার দেয়ালচাপায় মারা যায় ওমর (১০) নামে এক শিশু। শিশুটির পরিবার ওই এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকত। ওমর কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার দেলোয়ার হোসেনের ছেলে।
অপরদিকে পলাশ উপজেলার কাজীরচর ডাংগা নয়াপাড়া গ্রামের সিরাজ উদ্দীনের ছেলে নাসির উদ্দীন (৬৫) ভূমিকম্পের সময় স্ট্রোক করে নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়। এদিকে চরসিন্দুর ইউনিয়নের মালিতা পশ্চিমপাড়া গ্রামের কাজেম আলী ভূঁইয়া (৭৫) নিজ বাড়ির মাটির ঘরের দেয়ালচাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাঁর চাচাতো ভাই আউয়াল মিয়া।
নিহত ওমরের চাচা জাকির হোসেন জানান, ভূমিকম্পের সময় দেলোয়ার হোসেন ওমরসহ তিন সন্তান নিয়ে বাইরে যাচ্ছিলেন। এ সময় বাড়ির সানশেড ধসে তাঁদের ওপর পড়ে। স্থানীয় লোকজন তাঁদের নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেন। পরে বাবা ও ছেলেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকেরা ওমরকে মৃত ঘোষণা করেন। দেলোয়ার হোসেনের দুই মেয়ে সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
এদিকে ভূমিকম্পের ধাক্কায় ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাবস্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে যন্ত্রাংশ পুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। পলাশ ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মো. আব্দুল শহিদ বলেন, ‘আগুন লাগার খবর পেয়ে দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।’
ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী মো. এনামুল হক বলেন, ‘ভূমিকম্পের ধাক্কায় সাবস্টেশনের অংশে আগুন ধরে। ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিকের কাজ চলছে।’
ঘটনার পর থেকে জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দেড় শতাধিক আহত চিকিৎসা নিয়েছেন। দেয়াল ভেঙে পড়া, ছুটোছুটিতে পড়ে যাওয়া এবং ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে অনেকেই আহত হন। ভূমিকম্পের পর পুরো জেলায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে ঘর থেকে বের হয়ে খোলা জায়গায় আশ্রয় নেন। জেলার বিভিন্ন স্থানের বাড়িঘর ও স্থাপনায় বড় ফাটল দেখা গেছে। জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণে কাজ করছে।
সার্বিক বিষয়ে নরসিংদীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবু তাহের মো. সামসুদ্দিন বলেন, চিনিশপুর ইউনিয়নের গাবতলীতে নির্মাণাধীন ভবনের মালামাল নিচে পড়ে চারজন আহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। চরসিন্দুর ইউনিয়নের মালিতা পশ্চিমপাড়া গ্রামের কাজেম আলী ভূঁইয়া মাটির ঘরের নিচে চাপা পড়ে জেলা হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা গেছেন। ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে উঁচু ভবন থেকে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন।
নরসিংদী ও রায়পুরা প্রতিনিধি
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুভূত ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদী-ঘোড়াশাল এলাকা। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে আঘাত হানার পর কয়েক সেকেন্ডের ঝাঁকুনিতে জেলা শহরসহ আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
ভূমিকম্পের ঘটনায় দেয়ালচাপায় দুজন এবং স্ট্রোক করে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ। এ ছাড়া দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। অন্যদিকে ঘোড়াশাল বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বাড়িঘর ও স্থাপনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
জানা গেছে, ভূমিকম্পের সময় নরসিংদী সদর উপজেলার গাবতলী এলাকায় বাসার দেয়ালচাপায় মারা যায় ওমর (১০) নামে এক শিশু। শিশুটির পরিবার ওই এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকত। ওমর কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার দেলোয়ার হোসেনের ছেলে।
অপরদিকে পলাশ উপজেলার কাজীরচর ডাংগা নয়াপাড়া গ্রামের সিরাজ উদ্দীনের ছেলে নাসির উদ্দীন (৬৫) ভূমিকম্পের সময় স্ট্রোক করে নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়। এদিকে চরসিন্দুর ইউনিয়নের মালিতা পশ্চিমপাড়া গ্রামের কাজেম আলী ভূঁইয়া (৭৫) নিজ বাড়ির মাটির ঘরের দেয়ালচাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাঁর চাচাতো ভাই আউয়াল মিয়া।
নিহত ওমরের চাচা জাকির হোসেন জানান, ভূমিকম্পের সময় দেলোয়ার হোসেন ওমরসহ তিন সন্তান নিয়ে বাইরে যাচ্ছিলেন। এ সময় বাড়ির সানশেড ধসে তাঁদের ওপর পড়ে। স্থানীয় লোকজন তাঁদের নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেন। পরে বাবা ও ছেলেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকেরা ওমরকে মৃত ঘোষণা করেন। দেলোয়ার হোসেনের দুই মেয়ে সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
এদিকে ভূমিকম্পের ধাক্কায় ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাবস্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে যন্ত্রাংশ পুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। পলাশ ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মো. আব্দুল শহিদ বলেন, ‘আগুন লাগার খবর পেয়ে দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।’
ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী মো. এনামুল হক বলেন, ‘ভূমিকম্পের ধাক্কায় সাবস্টেশনের অংশে আগুন ধরে। ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিকের কাজ চলছে।’
ঘটনার পর থেকে জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দেড় শতাধিক আহত চিকিৎসা নিয়েছেন। দেয়াল ভেঙে পড়া, ছুটোছুটিতে পড়ে যাওয়া এবং ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে অনেকেই আহত হন। ভূমিকম্পের পর পুরো জেলায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে ঘর থেকে বের হয়ে খোলা জায়গায় আশ্রয় নেন। জেলার বিভিন্ন স্থানের বাড়িঘর ও স্থাপনায় বড় ফাটল দেখা গেছে। জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণে কাজ করছে।
সার্বিক বিষয়ে নরসিংদীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবু তাহের মো. সামসুদ্দিন বলেন, চিনিশপুর ইউনিয়নের গাবতলীতে নির্মাণাধীন ভবনের মালামাল নিচে পড়ে চারজন আহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। চরসিন্দুর ইউনিয়নের মালিতা পশ্চিমপাড়া গ্রামের কাজেম আলী ভূঁইয়া মাটির ঘরের নিচে চাপা পড়ে জেলা হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা গেছেন। ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে উঁচু ভবন থেকে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন।
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুভূত ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদী-ঘোড়াশাল এলাকা। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে আঘাত হানার পর কয়েক সেকেন্ডের ঝাঁকুনিতে জেলা শহরসহ আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
ভূমিকম্পের ঘটনায় দেয়ালচাপায় দুজন এবং স্ট্রোক করে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ। এ ছাড়া দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। অন্যদিকে ঘোড়াশাল বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বাড়িঘর ও স্থাপনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
জানা গেছে, ভূমিকম্পের সময় নরসিংদী সদর উপজেলার গাবতলী এলাকায় বাসার দেয়ালচাপায় মারা যায় ওমর (১০) নামে এক শিশু। শিশুটির পরিবার ওই এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকত। ওমর কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার দেলোয়ার হোসেনের ছেলে।
অপরদিকে পলাশ উপজেলার কাজীরচর ডাংগা নয়াপাড়া গ্রামের সিরাজ উদ্দীনের ছেলে নাসির উদ্দীন (৬৫) ভূমিকম্পের সময় স্ট্রোক করে নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়। এদিকে চরসিন্দুর ইউনিয়নের মালিতা পশ্চিমপাড়া গ্রামের কাজেম আলী ভূঁইয়া (৭৫) নিজ বাড়ির মাটির ঘরের দেয়ালচাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাঁর চাচাতো ভাই আউয়াল মিয়া।
নিহত ওমরের চাচা জাকির হোসেন জানান, ভূমিকম্পের সময় দেলোয়ার হোসেন ওমরসহ তিন সন্তান নিয়ে বাইরে যাচ্ছিলেন। এ সময় বাড়ির সানশেড ধসে তাঁদের ওপর পড়ে। স্থানীয় লোকজন তাঁদের নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেন। পরে বাবা ও ছেলেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকেরা ওমরকে মৃত ঘোষণা করেন। দেলোয়ার হোসেনের দুই মেয়ে সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
এদিকে ভূমিকম্পের ধাক্কায় ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাবস্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে যন্ত্রাংশ পুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। পলাশ ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মো. আব্দুল শহিদ বলেন, ‘আগুন লাগার খবর পেয়ে দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।’
ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী মো. এনামুল হক বলেন, ‘ভূমিকম্পের ধাক্কায় সাবস্টেশনের অংশে আগুন ধরে। ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিকের কাজ চলছে।’
ঘটনার পর থেকে জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দেড় শতাধিক আহত চিকিৎসা নিয়েছেন। দেয়াল ভেঙে পড়া, ছুটোছুটিতে পড়ে যাওয়া এবং ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে অনেকেই আহত হন। ভূমিকম্পের পর পুরো জেলায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে ঘর থেকে বের হয়ে খোলা জায়গায় আশ্রয় নেন। জেলার বিভিন্ন স্থানের বাড়িঘর ও স্থাপনায় বড় ফাটল দেখা গেছে। জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণে কাজ করছে।
সার্বিক বিষয়ে নরসিংদীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবু তাহের মো. সামসুদ্দিন বলেন, চিনিশপুর ইউনিয়নের গাবতলীতে নির্মাণাধীন ভবনের মালামাল নিচে পড়ে চারজন আহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। চরসিন্দুর ইউনিয়নের মালিতা পশ্চিমপাড়া গ্রামের কাজেম আলী ভূঁইয়া মাটির ঘরের নিচে চাপা পড়ে জেলা হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা গেছেন। ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে উঁচু ভবন থেকে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন।
রাজধানীর মুগদার মদিনাবাগে ভূমিকম্পে নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে মাথায় পড়ে মাকসুদ (৫০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে মুগদা মদিনাবাগ মিয়াজি গলিতে ঘটনাটি ঘটে।১৬ মিনিট আগে
কুতুবদিয়া গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার ফিশিং ট্রলারসহ ২৮ মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে বঙ্গোপসাগরে রওনা দিলে ঘন কুয়াশায় ট্রলারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভারতের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করলে তাদের আটক করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
রংপুরের মিঠাপুকুরে ভরা মৌসুমেও সবজির বাজারে নেই স্বস্তি। ১৫ টাকার আলু ২৫ এবং ৬০ টাকার করলা ১২০ টাকা দরে বেচাকেনা হচ্ছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে আলুসহ শীতকালীন সব ধরনের সবজিতে কেজিপ্রতি ১০-৪০ টাকা বেড়েছে। অথচ আগের তুলনায় সরবরাহ বেড়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা। সরেজমিনে আজ শুক্রবার বিকেলে রংপুরের মিঠাপুকুর১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে চিঠি দিয়েছেন দলের তিন নেতা। চিঠিতে তাঁরা অভিযোগ করেন, নিজাম বিএনপির সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী নেতা হওয়া সত্ত্বেও দলের দুঃসময়ে নেতা-কর্মীদের পাশে ছিলেন না। গত বুধবার১ ঘণ্টা আগে
ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মুগদার মদিনাবাগে ভূমিকম্পে নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে মাথায় পড়ে মাকসুদ (৫০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।
আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে মুগদা মদিনাবাগ মিয়াজি গলিতে ঘটনাটি ঘটে। দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা তাঁকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
মুগদা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জানান, মাকসুদ মদিনাবাগ মিয়াজি গলির নির্মাণাধীন ভবনের নিরাপত্তাকর্মী। ভূমিকম্পের সময় ভবন থেকে বাইরে যাচ্ছিল সে। এ সময় ভবনের রেলিং ধসে তার মাথার ওপর পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এসআই আরও জানান, খবর পেয়ে দুপুরে মুগদা হাসপাতাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত মাকসুদের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরসীতা গ্রামে।
রাজধানীর মুগদার মদিনাবাগে ভূমিকম্পে নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে মাথায় পড়ে মাকসুদ (৫০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।
আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে মুগদা মদিনাবাগ মিয়াজি গলিতে ঘটনাটি ঘটে। দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা তাঁকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
মুগদা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জানান, মাকসুদ মদিনাবাগ মিয়াজি গলির নির্মাণাধীন ভবনের নিরাপত্তাকর্মী। ভূমিকম্পের সময় ভবন থেকে বাইরে যাচ্ছিল সে। এ সময় ভবনের রেলিং ধসে তার মাথার ওপর পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এসআই আরও জানান, খবর পেয়ে দুপুরে মুগদা হাসপাতাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত মাকসুদের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরসীতা গ্রামে।
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুভূত ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদী-ঘোড়াশাল এলাকা। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে আঘাত হানার পর কয়েক সেকেন্ডের ঝাঁকুনিতে জেলা শহরসহ আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্পের ঘটনায় দেয়ালচাপায় দুজন এবং স্ট্রোক করে একজনের মৃত্যু হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
কুতুবদিয়া গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার ফিশিং ট্রলারসহ ২৮ মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে বঙ্গোপসাগরে রওনা দিলে ঘন কুয়াশায় ট্রলারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভারতের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করলে তাদের আটক করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
রংপুরের মিঠাপুকুরে ভরা মৌসুমেও সবজির বাজারে নেই স্বস্তি। ১৫ টাকার আলু ২৫ এবং ৬০ টাকার করলা ১২০ টাকা দরে বেচাকেনা হচ্ছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে আলুসহ শীতকালীন সব ধরনের সবজিতে কেজিপ্রতি ১০-৪০ টাকা বেড়েছে। অথচ আগের তুলনায় সরবরাহ বেড়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা। সরেজমিনে আজ শুক্রবার বিকেলে রংপুরের মিঠাপুকুর১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে চিঠি দিয়েছেন দলের তিন নেতা। চিঠিতে তাঁরা অভিযোগ করেন, নিজাম বিএনপির সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী নেতা হওয়া সত্ত্বেও দলের দুঃসময়ে নেতা-কর্মীদের পাশে ছিলেন না। গত বুধবার১ ঘণ্টা আগে
কুতুবদিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের কুতুবদিয়া গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার ফিশিং ট্রলারসহ ২৮ জন মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে বঙ্গোপসাগরে রওনা দিলে ঘন কুয়াশায় ট্রলারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভারতের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করলে তাদের আটক করা হয়।
ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা যায়, আটক জেলেরা বর্তমানে ভারতের নারায়নপুর কান্দিব থানা-পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে এফবি আদিব-২ ফিশিং ট্রলারের মালিক নজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ২৮ মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। এ বিষয়ে লিখিতভাবে কুতুবদিয়া থানাকে অবহিত করা হয়েছে।
আটক জেলেরা হলেন দক্ষিণ ধুরুং ইউনিয়নের জসিম উদ্দিন, নুরুল বশর, মোহাম্মদ শাহিন, তারেক মুহাম্মদ নওশাদ, আতিকুর রহমান, শাহাব উদ্দিন, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মামুনুর রশিদ, মোহাম্মদ রাকিব, মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, নুরুল ইসলাম, জোবাইদুল হক, আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের জকির আলম, জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ তুহিন আলম, মোহাম্মদ মোজাহেদ, শাহেদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের হাফিজুর রহমান, লেমশিখালী আবুল বশর, মোহাম্মদ নাজেম উদ্দিন, এনামুল হক, মোহাম্মদ শরীফ, রবিউল হাছান, কৈয়ারবিল ইউনিয়নের ওমর ফারুক, মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম, আকতার হোছাইন ও নজরুল ইসলাম।
জানতে চাইলে উপজেলা মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি মো. জয়নাল আবেদীন জানান, গত বৃহস্পতিবার সকালে কুতুবদিয়া উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে ট্রলারটি যাত্রা করে। ১৯ নভেম্বর রাতে ২৮ মাঝিমাল্লাসহ ভারতীয় কোস্ট গার্ডের হাতে আটকের বিষয়টি জানতে পারেন তাঁদের পরিবার সদস্যরা। আটক জেলে ও ট্রলার উদ্ধারে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।
এ বিষয়ে কুতুবদিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরমান হোসেন জানান, বিষয়টি থানায় অবহিত করে একটি ডায়েরি করা হয়েছে। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।
কক্সবাজারের কুতুবদিয়া গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার ফিশিং ট্রলারসহ ২৮ জন মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে বঙ্গোপসাগরে রওনা দিলে ঘন কুয়াশায় ট্রলারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভারতের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করলে তাদের আটক করা হয়।
ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা যায়, আটক জেলেরা বর্তমানে ভারতের নারায়নপুর কান্দিব থানা-পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে এফবি আদিব-২ ফিশিং ট্রলারের মালিক নজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ২৮ মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। এ বিষয়ে লিখিতভাবে কুতুবদিয়া থানাকে অবহিত করা হয়েছে।
আটক জেলেরা হলেন দক্ষিণ ধুরুং ইউনিয়নের জসিম উদ্দিন, নুরুল বশর, মোহাম্মদ শাহিন, তারেক মুহাম্মদ নওশাদ, আতিকুর রহমান, শাহাব উদ্দিন, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মামুনুর রশিদ, মোহাম্মদ রাকিব, মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, নুরুল ইসলাম, জোবাইদুল হক, আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের জকির আলম, জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ তুহিন আলম, মোহাম্মদ মোজাহেদ, শাহেদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের হাফিজুর রহমান, লেমশিখালী আবুল বশর, মোহাম্মদ নাজেম উদ্দিন, এনামুল হক, মোহাম্মদ শরীফ, রবিউল হাছান, কৈয়ারবিল ইউনিয়নের ওমর ফারুক, মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম, আকতার হোছাইন ও নজরুল ইসলাম।
জানতে চাইলে উপজেলা মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি মো. জয়নাল আবেদীন জানান, গত বৃহস্পতিবার সকালে কুতুবদিয়া উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে ট্রলারটি যাত্রা করে। ১৯ নভেম্বর রাতে ২৮ মাঝিমাল্লাসহ ভারতীয় কোস্ট গার্ডের হাতে আটকের বিষয়টি জানতে পারেন তাঁদের পরিবার সদস্যরা। আটক জেলে ও ট্রলার উদ্ধারে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।
এ বিষয়ে কুতুবদিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরমান হোসেন জানান, বিষয়টি থানায় অবহিত করে একটি ডায়েরি করা হয়েছে। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুভূত ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদী-ঘোড়াশাল এলাকা। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে আঘাত হানার পর কয়েক সেকেন্ডের ঝাঁকুনিতে জেলা শহরসহ আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্পের ঘটনায় দেয়ালচাপায় দুজন এবং স্ট্রোক করে একজনের মৃত্যু হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মুগদার মদিনাবাগে ভূমিকম্পে নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে মাথায় পড়ে মাকসুদ (৫০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে মুগদা মদিনাবাগ মিয়াজি গলিতে ঘটনাটি ঘটে।১৬ মিনিট আগে
রংপুরের মিঠাপুকুরে ভরা মৌসুমেও সবজির বাজারে নেই স্বস্তি। ১৫ টাকার আলু ২৫ এবং ৬০ টাকার করলা ১২০ টাকা দরে বেচাকেনা হচ্ছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে আলুসহ শীতকালীন সব ধরনের সবজিতে কেজিপ্রতি ১০-৪০ টাকা বেড়েছে। অথচ আগের তুলনায় সরবরাহ বেড়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা। সরেজমিনে আজ শুক্রবার বিকেলে রংপুরের মিঠাপুকুর১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে চিঠি দিয়েছেন দলের তিন নেতা। চিঠিতে তাঁরা অভিযোগ করেন, নিজাম বিএনপির সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী নেতা হওয়া সত্ত্বেও দলের দুঃসময়ে নেতা-কর্মীদের পাশে ছিলেন না। গত বুধবার১ ঘণ্টা আগে
মিঠাপুকুর (রংপুর) প্রতিনিধি
রংপুরের মিঠাপুকুরে ভরা মৌসুমেও সবজির বাজারে নেই স্বস্তি। ১৫ টাকার আলু ২৫ এবং ৬০ টাকার করলা ১২০ টাকা দরে বেচাকেনা হচ্ছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে আলুসহ শীতকালীন সব ধরনের সবজিতে কেজিপ্রতি ১০-৪০ টাকা বেড়েছে। অথচ আগের তুলনায় সরবরাহ বেড়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা।
সরেজমিনে আজ শুক্রবার বিকেলে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা সদর বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মৌসুম শুরুর আগেই বাজারে ওঠে শীতকালীন সবজি। শুরুতে দাম ছিল চড়া। অক্টোবরের শেষে এবং নভেম্বরের প্রথম দিকে প্রায় প্রতিটি সবজির দাম কমেছিল। কিন্তু বর্তমানে সবজির দাম বেড়েছে। সব ধরনের সবজিতে কেজিপ্রতি ১০-৪০ টাকা বেড়েছে।
সবজি বিক্রেতা নুরু মিয়া জানান, ৭-১০ দিন আগে স্টিক আলুর কেজি ছিল ১৫ টাকা। বর্তমানে প্রতি কেজি স্টিক আলু ২৫ এবং দেশি জাতের আলু ৫০ টাকা দরে বেচাকেনা হচ্ছে। শিমের কেজি ছিল ৬০-৮০ টাকা। বর্তমানে রকমভেদে প্রতি কেজি ১০০-১২০, করলা ১২০, টমেটো ১৬০, ফুলকপি ৭০-৮০, বাঁধাকপি ৫০-৬০, শসা ৮০, ঢ্যাঁড়স ৮০, বেগুন রকমভেদে ৬০-১০০, মিষ্টিকুমড়ার কেজি ৬০, লাউ প্রতিটি আকার অনুযায়ী ৫০-৭০, বরবটি ৮০ ও মুলা ৪০ টাকা দরে কেনাবেচা হচ্ছে।
অন্য বিক্রেতা হাফিজুর রহমান জানান, পেঁয়াজ কেজিতে কমেছে ১০-২০ টাকা। কাঁচা মরিচ প্রতি কেজি ১৬০ টাকা দরে বেচাকেনা চলছে। বাজারে আব্দুল খালেক নামে একজন ক্রেতার সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, যখন সরবরাহ কম ছিল তখনো সবজির দাম এত বেশি ছিল না। শাহীন মিয়া নামের এক ক্রেতা জানান, এ সময় শাক সবজির দাম বাড়ার কথা নয়। এখানেও সিন্ডিকেট করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার; কিন্তু দেখবে কে?
এ বিষয়ে মিঠাপুকুর বাজার বণিক সমবায় সমিতির সভাপতি খলিলুর রহমান বলেন, একসময় কৃষকেরা তাঁদের শাকসবজি বেচার জন্য সরাসরি পাইকারি বাজারে চলে যেতেন। বর্তমানে একশ্রেণির ব্যবসায়ী কৃষকের কাছ থেকে শাকসবজি কিনে পাইকারি বাজারে বিক্রি করেন। এ কারণে তাঁদের নিয়ন্ত্রণেই থাকে বাজারদর।
রংপুরের মিঠাপুকুরে ভরা মৌসুমেও সবজির বাজারে নেই স্বস্তি। ১৫ টাকার আলু ২৫ এবং ৬০ টাকার করলা ১২০ টাকা দরে বেচাকেনা হচ্ছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে আলুসহ শীতকালীন সব ধরনের সবজিতে কেজিপ্রতি ১০-৪০ টাকা বেড়েছে। অথচ আগের তুলনায় সরবরাহ বেড়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা।
সরেজমিনে আজ শুক্রবার বিকেলে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা সদর বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মৌসুম শুরুর আগেই বাজারে ওঠে শীতকালীন সবজি। শুরুতে দাম ছিল চড়া। অক্টোবরের শেষে এবং নভেম্বরের প্রথম দিকে প্রায় প্রতিটি সবজির দাম কমেছিল। কিন্তু বর্তমানে সবজির দাম বেড়েছে। সব ধরনের সবজিতে কেজিপ্রতি ১০-৪০ টাকা বেড়েছে।
সবজি বিক্রেতা নুরু মিয়া জানান, ৭-১০ দিন আগে স্টিক আলুর কেজি ছিল ১৫ টাকা। বর্তমানে প্রতি কেজি স্টিক আলু ২৫ এবং দেশি জাতের আলু ৫০ টাকা দরে বেচাকেনা হচ্ছে। শিমের কেজি ছিল ৬০-৮০ টাকা। বর্তমানে রকমভেদে প্রতি কেজি ১০০-১২০, করলা ১২০, টমেটো ১৬০, ফুলকপি ৭০-৮০, বাঁধাকপি ৫০-৬০, শসা ৮০, ঢ্যাঁড়স ৮০, বেগুন রকমভেদে ৬০-১০০, মিষ্টিকুমড়ার কেজি ৬০, লাউ প্রতিটি আকার অনুযায়ী ৫০-৭০, বরবটি ৮০ ও মুলা ৪০ টাকা দরে কেনাবেচা হচ্ছে।
অন্য বিক্রেতা হাফিজুর রহমান জানান, পেঁয়াজ কেজিতে কমেছে ১০-২০ টাকা। কাঁচা মরিচ প্রতি কেজি ১৬০ টাকা দরে বেচাকেনা চলছে। বাজারে আব্দুল খালেক নামে একজন ক্রেতার সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, যখন সরবরাহ কম ছিল তখনো সবজির দাম এত বেশি ছিল না। শাহীন মিয়া নামের এক ক্রেতা জানান, এ সময় শাক সবজির দাম বাড়ার কথা নয়। এখানেও সিন্ডিকেট করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার; কিন্তু দেখবে কে?
এ বিষয়ে মিঠাপুকুর বাজার বণিক সমবায় সমিতির সভাপতি খলিলুর রহমান বলেন, একসময় কৃষকেরা তাঁদের শাকসবজি বেচার জন্য সরাসরি পাইকারি বাজারে চলে যেতেন। বর্তমানে একশ্রেণির ব্যবসায়ী কৃষকের কাছ থেকে শাকসবজি কিনে পাইকারি বাজারে বিক্রি করেন। এ কারণে তাঁদের নিয়ন্ত্রণেই থাকে বাজারদর।
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুভূত ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদী-ঘোড়াশাল এলাকা। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে আঘাত হানার পর কয়েক সেকেন্ডের ঝাঁকুনিতে জেলা শহরসহ আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্পের ঘটনায় দেয়ালচাপায় দুজন এবং স্ট্রোক করে একজনের মৃত্যু হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মুগদার মদিনাবাগে ভূমিকম্পে নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে মাথায় পড়ে মাকসুদ (৫০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে মুগদা মদিনাবাগ মিয়াজি গলিতে ঘটনাটি ঘটে।১৬ মিনিট আগে
কুতুবদিয়া গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার ফিশিং ট্রলারসহ ২৮ মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে বঙ্গোপসাগরে রওনা দিলে ঘন কুয়াশায় ট্রলারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভারতের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করলে তাদের আটক করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে চিঠি দিয়েছেন দলের তিন নেতা। চিঠিতে তাঁরা অভিযোগ করেন, নিজাম বিএনপির সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী নেতা হওয়া সত্ত্বেও দলের দুঃসময়ে নেতা-কর্মীদের পাশে ছিলেন না। গত বুধবার১ ঘণ্টা আগে
কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে চিঠি দিয়েছেন দলের তিন নেতা। চিঠিতে তাঁরা অভিযোগ করেন, নিজাম বিএনপির সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী নেতা হওয়া সত্ত্বেও দলের দুঃসময়ে নেতা-কর্মীদের পাশে ছিলেন না।
গত বুধবার (১৯ নভেম্বর) বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে চিঠিটি দেওয়া হয়। আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব লায়ন মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আব্বাস ও কর্ণফুলী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এস এম মামুন মিয়া।
জানা গেছে, আগামী ত্রয়োদশ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে ধানের শীষের প্রতীকে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজাম। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বেঁকে বসেছেন দলেরই তিন প্রভাবশালী নেতা। তাঁদের দাবি, সরওয়ার জামাল নিজাম ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন, সংগ্রাম, দুঃসময়ে দলের পাশে ছিলেন না। তিনি নিরাপদে পালিয়ে ছিলেন বিদেশে। উল্টো আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন।
এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আনোয়ারা উপজেলার কালাবিবি দীঘির মোড় থেকে কর্ণফুলী টানেল চত্বর সড়কে আনোয়ারা-কর্ণফুলী উপজেলার তৃণমূল বিএনপির নেতারা নিজামের প্রার্থিতা বাতিলের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে মশাল মিছিল করেন। এ ছাড়া দুই উপজেলার তৃণমূল নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন।
জানতে চাইলে অভিযোগকারী তিন নেতা বলেন, আনোয়ারা-কর্ণফুলীতে বিএনপির সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী, তিনবারের সংসদ সদস্য হয়েও সরওয়ার জামাল নিজাম ২০০৮ সাল-পরবর্তী দল এবং নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই দীর্ঘ কঠিন আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর কোনো ভূমিকা বা উপস্থিতি ছিল না। তিনি কোনো স্তরেই বিএনপির সঙ্গে কোনো নেতা-কর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি।
তাঁরা আবেদন করেন, সরওয়ার জামাল নিজামের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ, তথ্য-উপাত্ত, প্রমাণ, দলিলাদি ও পাসপোর্ট যাচাই করে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যেন তাঁর প্রাথমিক মনোনয়ন বাতিল করা হয়।
চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে চিঠি দিয়েছেন দলের তিন নেতা। চিঠিতে তাঁরা অভিযোগ করেন, নিজাম বিএনপির সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী নেতা হওয়া সত্ত্বেও দলের দুঃসময়ে নেতা-কর্মীদের পাশে ছিলেন না।
গত বুধবার (১৯ নভেম্বর) বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে চিঠিটি দেওয়া হয়। আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব লায়ন মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আব্বাস ও কর্ণফুলী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এস এম মামুন মিয়া।
জানা গেছে, আগামী ত্রয়োদশ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে ধানের শীষের প্রতীকে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজাম। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বেঁকে বসেছেন দলেরই তিন প্রভাবশালী নেতা। তাঁদের দাবি, সরওয়ার জামাল নিজাম ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন, সংগ্রাম, দুঃসময়ে দলের পাশে ছিলেন না। তিনি নিরাপদে পালিয়ে ছিলেন বিদেশে। উল্টো আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন।
এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আনোয়ারা উপজেলার কালাবিবি দীঘির মোড় থেকে কর্ণফুলী টানেল চত্বর সড়কে আনোয়ারা-কর্ণফুলী উপজেলার তৃণমূল বিএনপির নেতারা নিজামের প্রার্থিতা বাতিলের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে মশাল মিছিল করেন। এ ছাড়া দুই উপজেলার তৃণমূল নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন।
জানতে চাইলে অভিযোগকারী তিন নেতা বলেন, আনোয়ারা-কর্ণফুলীতে বিএনপির সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী, তিনবারের সংসদ সদস্য হয়েও সরওয়ার জামাল নিজাম ২০০৮ সাল-পরবর্তী দল এবং নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই দীর্ঘ কঠিন আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর কোনো ভূমিকা বা উপস্থিতি ছিল না। তিনি কোনো স্তরেই বিএনপির সঙ্গে কোনো নেতা-কর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি।
তাঁরা আবেদন করেন, সরওয়ার জামাল নিজামের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ, তথ্য-উপাত্ত, প্রমাণ, দলিলাদি ও পাসপোর্ট যাচাই করে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যেন তাঁর প্রাথমিক মনোনয়ন বাতিল করা হয়।
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুভূত ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদী-ঘোড়াশাল এলাকা। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে আঘাত হানার পর কয়েক সেকেন্ডের ঝাঁকুনিতে জেলা শহরসহ আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্পের ঘটনায় দেয়ালচাপায় দুজন এবং স্ট্রোক করে একজনের মৃত্যু হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মুগদার মদিনাবাগে ভূমিকম্পে নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে মাথায় পড়ে মাকসুদ (৫০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে মুগদা মদিনাবাগ মিয়াজি গলিতে ঘটনাটি ঘটে।১৬ মিনিট আগে
কুতুবদিয়া গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার ফিশিং ট্রলারসহ ২৮ মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে বঙ্গোপসাগরে রওনা দিলে ঘন কুয়াশায় ট্রলারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভারতের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করলে তাদের আটক করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
রংপুরের মিঠাপুকুরে ভরা মৌসুমেও সবজির বাজারে নেই স্বস্তি। ১৫ টাকার আলু ২৫ এবং ৬০ টাকার করলা ১২০ টাকা দরে বেচাকেনা হচ্ছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে আলুসহ শীতকালীন সব ধরনের সবজিতে কেজিপ্রতি ১০-৪০ টাকা বেড়েছে। অথচ আগের তুলনায় সরবরাহ বেড়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা। সরেজমিনে আজ শুক্রবার বিকেলে রংপুরের মিঠাপুকুর১ ঘণ্টা আগে