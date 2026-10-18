নিখোঁজের চার দিন পর নদে মিলল অটোরিকশাচালকের মরদেহ
নরসিংদীর রায়পুরায় নিখোঁজের চার দিন পর আড়িয়াল খাঁ নদ থেকে আরমান ফকির (২১) নামে এক অটোরিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার আমীরগঞ্জ ইউনিয়নের হাসনাবাদ বাজারসংলগ্ন নয়াহাটি এলাকায় নদী থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এর আগে গত বুধবার বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন আরমান।
আরমান ফকির উপজেলার আমীরগঞ্জ ইউনিয়নের নলবাটা গ্রামের ফকিরবাড়ির সালাউদ্দিন ফকিরের ছেলে।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রোববার সকালে স্থানীয় লোকজন আড়িয়াল খাঁ নদে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। মরদেহের মুখমণ্ডলসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ পচে যাওয়ায় পরিচয় শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। পরে পরিবারের সদস্যরা মরদেহটি আরমান ফকিরের বলে দাবি করেন।
নিহতের ছোট ভাই জানান, আরমান অটোরিকশার ব্যাটারি চার্জে দিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। এরপর থেকে তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। নিখোঁজের চার দিন পর রোববার নদীতে তাঁর মরদেহ পাওয়া যায়।
আমীরগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন বলেন, রোববার সকালে মরদেহ ভেসে থাকার খবর পেয়ে পুলিশকে জানানো হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। পরিবারের পক্ষ থেকে মরদেহটি নিখোঁজ আরমানের বলে দাবি করা হয়েছে। তবে পরিচয় নিশ্চিত করতে ডিএনএ পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে।
তিনি আরও বলেন, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা জানতে তদন্ত চলছে।