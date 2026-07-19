Ajker Patrika
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নরসিংদী

রায়পুরায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীকে কারাদণ্ড

রায়পুরা (নরসিংদী) প্রতিনিধি 
রায়পুরায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীকে কারাদণ্ড
গ্রেপ্তার মো. জাকির হোসেন ও মো. রাসেল মিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীর রায়পুরায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে মাদকসহ গ্রেপ্তার হওয়া এক মাদক ব্যবসায়ী ও এক মাদকসেবীকে ভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার উত্তর বাখরনগর ইউনিয়নের বড়চর উত্তরপাড়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাসুদ রানা। অভিযানে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে রায়পুরা থানা-পুলিশ।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার উত্তর বাখরনগর ইউনিয়নের বড়চর উত্তরপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী মো. শাহজাহান মিয়ার ছেলে মো. জাকির হোসেনকে (৩২) মাদকসহ আটক করা হয়। পরে তাঁকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং একই গ্রামের মাদকসেবী মো. রাসেল মিয়াকে (৩২) মাদক সেবনের দায়ে ৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

ইউএনও মো. মাসুদ রানা বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদকের বিস্তার রোধে প্রশাসন কোনো ছাড় দেবে না।

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