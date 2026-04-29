থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা থেকে লুট হওয়া একটি পিস্তল ও শটগানের একটি গুলি উদ্ধার করেছে র্যাব-১১।
মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জের নাসিক ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়াপদা কলোনি এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
বুধবার (২৯ এপ্রিল) দুপুরে র্যাব-১১-এর ক্যাপ্টেন মো. রওনক এরফান খান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
র্যাব জানায়, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এলাকায় টহল ডিউটির সময় মনোয়ারা জুটমিলের প্রবেশপথের দেয়ালের পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে স্কসটেপে মোড়ানো অস্ত্র সদৃশ একটি সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে সেটি উদ্ধার করে স্কচটেপ খুললে থানা থেকে লুট হওয়া একটি ৭.৬২ সেমি অটোমেটিক ৫৪ চায়না পিস্তল এবং ১২ বোর শটগানের একটি কার্তুজ পাওয়া যায়।
উদ্ধার করা আলামত পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।
