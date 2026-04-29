গাছ পড়ে, তার ছিঁড়ে কুমিল্লায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিপর্যস্ত

বৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে কুমিল্লাজুড়ে বিদ্যুৎব্যবস্থায় ব্যাপক বিপর্যয় নেমে এসেছে। জেলার একাধিক উপজেলায় খুঁটি ভেঙে পড়া, ট্রান্সফরমার বিকল ও তার ছিঁড়ে যাওয়ায় অন্তত ২৭ হাজার গ্রাহক দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎহীন অবস্থায় দুর্ভোগে পড়েছেন।
মঙ্গলবার ভোর থেকে শুরু হওয়া কালবৈশাখীতে কুমিল্লার ১৭টি উপজেলাতেই বিদ্যুৎ অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির চিত্র দেখা গেছে। ঝোড়ো হাওয়ার তীব্রতায় অসংখ্য বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ে এবং গাছ ভেঙে পড়ে লাইনের ওপর। এতে একদিকে যেমন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, অন্যদিকে মেরামতকাজও ব্যাহত হচ্ছে।
ঝড়ের কারণে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা। পরীক্ষা সামনে রেখে অন্ধকারের জন্য বিঘ্ন ঘটছে লেখাপড়ার, এ ছাড়া পরীক্ষা দিতে গিয়ে পড়ছে বিপাকে, বিদ্যুৎ না থাকায় অন্ধকারে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিতে হচ্ছে পরীক্ষা। এতে পরীক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকেরা।
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ সূত্রে জানা গেছে, আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, লালমাই, চৌদ্দগ্রাম, বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া—এই ছয় উপজেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গত দুই দিনে এসব এলাকায় ৭১টি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে। প্রায় ১ হাজার ২৫টি স্থানে লাইনের ওপর গাছ পড়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এ ছাড়া ৭৩৮টি স্থানে তার ছিঁড়ে গেছে এবং প্রায় ৫৫০টি মিটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই সঙ্গে ৩৫টি ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে যাওয়ায় অন্তত ২৭ হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন।
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২-এর সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার দিলীপ চন্দ্র চৌধুরী বলেন, ‘২৬ এপ্রিলের ঝড়ের পর আমরা সংযোগ স্বাভাবিক করেছিলাম। কিন্তু ২৮ এপ্রিলের ঝড়ে আবারও বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। আমাদের টিম দিনরাত কাজ করছে, তবে বৈরী আবহাওয়ার কারণে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে।’
এদিকে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১-এর আওতাধীন চান্দিনা, দেবিদ্বার, মুরাদনগর ও বরুড়া উপজেলাতেও একই ধরনের চিত্র দেখা গেছে। ঝড়ের পর এসব এলাকায় টানা প্রায় আট ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। পরে বিকেল নাগাদ জাতীয় গ্রিডের মূল সংযোগ মেরামত করে আংশিক সরবরাহ চালু করা হয়।
সমিতির সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার প্রকৌশলী রাশেদুজ্জামান বলেন, ‘ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত চিত্র এখনো পুরোপুরি নির্ধারণ করা যায়নি। আমাদের কর্মীরা মাঠপর্যায়ে কাজ করছে, দ্রুত সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।’
বরুড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান রনি জানান, উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ঝড়ে গাছ ভেঙে পড়ায় সড়ক ও বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের দ্রুত গাছ অপসারণ ও বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরুদ্ধারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
কুমিল্লায় পল্লী বিদ্যুতের চারটি সমিতির আওতায় ক্ষয়ক্ষতির সামগ্রিক হিসাব এখনো চূড়ান্ত হয়নি বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে অন্যান্য অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণেও সময় লাগবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো।
কুমিল্লা আবহাওয়া অফিস জানায়, ২৮ এপ্রিল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জেলায় ১০২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়ার এই অস্থিতিশীল অবস্থা আরও কয়েক দিন অব্যাহত থাকতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।
সব মিলিয়ে বৈশাখী ঝড়ে কুমিল্লার বিদ্যুৎব্যবস্থা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। দ্রুত মেরামতকাজ সম্পন্ন না হলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
মৌলভীবাজারে গত দুই দিনের কালবৈশাখীর তাণ্ডবে বিদ্যুতের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ে জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গাছ ও বাঁশ পড়ে ৪১টি খুঁটি ভেঙে গেছে এবং ৫৩১ স্থানে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গেছে। এতে জেলার বেশির ভাগ গ্রাহক বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। ঝড়ের এক দিন পরেও প্রায় ৩৫ হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎহীন রয়েছেন।৯ মিনিট আগে
বুধবার (২৯ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টায় নওগাঁ সদর মডেল থানায় এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম। এর আগে ভোরে সদর উপজেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের সাহাপুর এলাকার শহিদুলের স মিলের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়।১৪ মিনিট আগে
টিটন হত্যার ঘটনায় ডিএমপির নিউমার্কেট থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ বুধবার (২৯ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ১০টায় এই মামলা দায়ের করেন টিটনের বড় ভাই খন্দকার সাঈদ আক্তার রিপন। দুপুরে আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন নিউমার্কেট থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ আইয়ুব।৪৪ মিনিট আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা থেকে লুট হওয়া একটি পিস্তল ও শটগানের একটি গুলি উদ্ধার করেছে র্যাব-১১। মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জের নাসিক ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়াপদা কলোনি এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে