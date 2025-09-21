Ajker Patrika
সোনারগাঁয়ে বজ্রপাতে প্রাণ গেল কৃষকের

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার পাচানী গ্রামে বজ্রপাতে সিরাজ মিয়া (৫০) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার সনমান্দী ইউনিয়নের পাচানী গ্রামের মাঠে কাজ করার সময় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সিরাজ মিয়া উপজেলার পাচানী গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে।

জানা গেছে, উপজেলার সনমান্দী ইউনিয়নের পাচানী গ্রামের মাঠে সবজি তুলছিলেন কৃষক সিরাজ মিয়া। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন তিনি। পরে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে সোনারগাঁ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

সোনারগাঁ থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) রাশেদুল ইসলাম বলেন, বজ্রপাতে সিরাজ মিয়া নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ নেই। মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ সোনারগাঁ বজ্রপাত
