Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

সিদ্ধিরগঞ্জে ডিএনডি লেকে গোসলে নেমে একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিদ্ধিরগঞ্জে ডিএনডি লেকে গোসলে নেমে একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ডিএনডি লেকে গোসলে নেমে একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরের পর বার্মা স্ট্যান্ড-সংলগ্ন নাভানা সিটির সামনে দক্ষিণ কদমতলী কাশেমপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন গোপালগঞ্জের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে রাশেদুজ্জামান (২২), তাঁর শ্যালক গালিব (১৮) এবং শালী সুরাইয়া (১২)।

জানা গেছে, সিদ্ধিরগঞ্জের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বার্মা স্ট্যান্ড-সংলগ্ন নাভানা সিটির সামনে দক্ষিণ কদমতলী কাশেমপাড়া এলাকায় ডিএনডি লেকে একই পরিবারের চার সদস্য গোসলে নামেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁদের একজন উঠে এলেও বাকি তিনজন নিখোঁজ হন। নিখোঁজ ব্যক্তিদের দীর্ঘক্ষণ খুঁজে না পাওয়ার পর আদমজী ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় প্রথমে রাশেদুজ্জামান ও গালিবকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। এরপর অন্তত ৪০ মিনিটের ব্যবধানে সুরাইয়ার মরদেহও উদ্ধার করা হয়।

আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মিরন মিয়া বলেন, ‘আমরা প্রথমে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করেছিলাম। ৪০ মিনিট পর নিখোঁজ মেয়েটাকেও উদ্ধার করতে সক্ষম হই।’

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এমদাদুল হক বলেন, ‘চারজন মিলে গোসলে নেমে একজন উঠে গেলেও তিনজন ডুবে মারা গেছেন।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জপানিতে ডুবে মৃত্যুঢাকা বিভাগফায়ার সার্ভিস
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