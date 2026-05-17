পাওনা টাকা চাওয়ায় সোনারগাঁয়ে ঠিকাদারকে ছুরিকাঘাত, ৩ দিন পর মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ভবনের ঠিকাদারি কাজের পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে নুরুউদ্দিন হাওলাদার নামে এক ঠিকাদারকে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার তিন দিন পর আজ রোববার তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
গত বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার মেঘনা নিউটাউন আবাসিক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত নুরুউদ্দিন ভোলা জেলার মালেরহাট গ্রামের সেলিম হাওলাদারের ছেলে।
স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রায় দুই বছর আগে গঙ্গানগর এলাকার আব্দুর রবের বাড়ির নির্মাণকাজের ঠিকাদারি করেছিলেন নুরুউদ্দিন। কাজ অনেকখানি শেষ হলেও পাওনা টাকা পরিশোধ করা হয়নি। এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল।
অভিযোগ রয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে আব্দুর রব ও তাঁর দুই ছেলে হৃদয় ও শুভ মোটরসাইকেলে করে নুরুউদ্দিনের বাড়ির সামনে যান। এ সময় তাঁরা ভবনের বাকি কাজ শেষ করে দেওয়ার জন্য চাপ দেন। নুরুউদ্দিন পাওনা টাকা পরিশোধের কথা বললে তাঁদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে হৃদয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে নুরুউদ্দিনকে আঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।
স্থানীয় লোকজন আহত নুরুউদ্দিনকে উদ্ধার করে প্রথমে সোনারগাঁ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ তাঁর মৃত্যু হয়।
সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম সারোয়ার বলেন, নিহতের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনার পর অভিযুক্তরা পলাতক রয়েছেন। তাদের গ্রেপ্তারে পুলিশের একাধিক দল অভিযান চালাচ্ছে।
