Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

ছাত্রলীগের কমিটিতে নাম থাকায় কারাগারে তরুণ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
ছাত্রলীগের কমিটিতে নাম থাকায় কারাগারে তরুণ
সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগের কমিটিতে নাম থাকায় এক তরুণ গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ছাত্রলীগের (নিষিদ্ধ) কমিটিতে নাম থাকায় মো. আলভী (১৮) নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ রোববার আলভীকে বিস্ফোরক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায় পুলিশ।

গ্রেপ্তার আলভী সদর এলাকার দিয়ার ধানগড়া এলাকার জুলহাস হোসেনের ছেলে এবং ছাত্রলীগের পৌর শাখা কমিটির সহসভাপতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল রাতে আলভীকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে আগের একটি বিস্ফোরক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

উল্লেখ্য, গতকাল রাতে ছাত্রলীগের (নিষিদ্ধ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ এক বছরের জন্য সিরাজগঞ্জ পৌর শাখার কমিটি ঘোষণা করে। কমিটিতে সভাপতি করা হয় মো. সিপন আহসান কাব্যকে ও সাধারণ সম্পাদক করা হয় আলামিন সরকার হিমেলকে।

বিষয়:

গ্রেপ্তারছাত্রলীগকারাগারতরুণজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

সম্পর্কিত

এমপি আমির হামজার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পত্রিকায় প্রকাশের নির্দেশ

এমপি আমির হামজার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পত্রিকায় প্রকাশের নির্দেশ

বেইলি রোডে আগুনে ৪৬ জনের মৃত্যু: আত্মসমর্পণের পর একজনের জামিন, আরেকজনের আবেদন প্রত্যাহার

বেইলি রোডে আগুনে ৪৬ জনের মৃত্যু: আত্মসমর্পণের পর একজনের জামিন, আরেকজনের আবেদন প্রত্যাহার

সুন্দরবনে বনদস্যু করিম শরীফ বাহিনীর দুই সদস্য আটক, উদ্ধার ৪ জেলে

সুন্দরবনে বনদস্যু করিম শরীফ বাহিনীর দুই সদস্য আটক, উদ্ধার ৪ জেলে

হার্ট ফাউন্ডেশন গণমানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে পেরেছে: চিফ হুইপ

হার্ট ফাউন্ডেশন গণমানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে পেরেছে: চিফ হুইপ