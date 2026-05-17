ছাত্রলীগের কমিটিতে নাম থাকায় কারাগারে তরুণ

সিরাজগঞ্জে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ছাত্রলীগের (নিষিদ্ধ) কমিটিতে নাম থাকায় মো. আলভী (১৮) নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ রোববার আলভীকে বিস্ফোরক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায় পুলিশ।
গ্রেপ্তার আলভী সদর এলাকার দিয়ার ধানগড়া এলাকার জুলহাস হোসেনের ছেলে এবং ছাত্রলীগের পৌর শাখা কমিটির সহসভাপতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল রাতে আলভীকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে আগের একটি বিস্ফোরক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
উল্লেখ্য, গতকাল রাতে ছাত্রলীগের (নিষিদ্ধ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ এক বছরের জন্য সিরাজগঞ্জ পৌর শাখার কমিটি ঘোষণা করে। কমিটিতে সভাপতি করা হয় মো. সিপন আহসান কাব্যকে ও সাধারণ সম্পাদক করা হয় আলামিন সরকার হিমেলকে।
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রী এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে ‘নাস্তিক’ ও ‘ইসলামবিদ্বেষী’ বলে মন্তব্য করার অভিযোগে গত ২ এপ্রিল মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হয়। একই দিনে আদালত তাঁর বিরুদ্ধে সমন জারি করে ২১ এপ্রিল হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন...২৩ মিনিট আগে
রাজধানীর বেইলি রোডে ‘গ্রিন কোজি কটেজ’ ভবনে আগুনে ৪৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় করা মামলায় অভিযোগপত্রভুক্ত দুই আসামি আত্মসমর্পণ করেছিলেন। আত্মসমর্পণের পর জামিন আবেদন করলে তাঁদের মধ্যে একজনকে জামিন দেওয়া হয়েছে। আরেকজন জামিন আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আজ রোববার...২৮ মিনিট আগে
সুন্দরবনের কুখ্যাত বনদস্যু করিম শরীফ বাহিনীর দুই সদস্যকে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ আটক করেছে কোস্টগার্ড। এ সময় তাঁদের কাছে জিম্মি থাকা চার জেলেকেও উদ্ধার করা হয়। কোস্টগার্ড জানিয়েছে, সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশে হার্ট ফাউন্ডেশন একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। গণমানুষের কাছে হৃদ্রোগ বিষয়ে সচেতনতা পৌঁছে দিতে হার্ট ফাউন্ডেশন যেভাবে কাজ করেছে, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান সেভাবে পৌঁছাতে পারেনি।১ ঘণ্টা আগে