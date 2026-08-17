Ajker Patrika
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নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে সীমান্ত হত্যা মামলায় ৩ ছিনতাইকারীর মৃত্যুদণ্ড

নারায়ণগঞ্জ, প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জে সীমান্ত হত্যা মামলায় ৩ ছিনতাইকারীর মৃত্যুদণ্ড
এআইইউবি শিক্ষার্থী সীমান্ত। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে নিহত আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এআইইউবি) শিক্ষার্থী ওয়াজেদ আলম সীমান্ত হত্যা মামলায় ৩ ছিনতাইকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন জেলা ও দায়রা জজ আদালত। আজ সোমবার দুপুরে আসামিদের উপস্থিতিতে বিচারক আবু শামীম আজাদ এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন অনিক, আকাশ খান ও চান্দি বাবু।

বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট নাজিবুল্লাহ বিপু জানান, ২০২৪ সালের ১২ ডিসেম্বর ভোর ৬টায় এআইইউবির কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সীমান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে নারায়ণগঞ্জ শহরের দেওভোগ এলাকায় মর্গ্যান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েন।

এ সময় সীমান্ত ছিনতাইয়ে বাধা দিলে আসামিরা তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরিকাঘাত করে ব্যাগ ও মুঠোফোন নিয়ে যায়। পরে আশপাশের লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৪ ডিসেম্বর মারা যান সীমান্ত।

নিহতের বাবা হাজী আলম বাদী হয়ে সদর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত তিন ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করে।

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গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। পরে ৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে বিচারক এ রায় দেন।

রায়ে বাদীপক্ষের আইনজীবী সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, উচ্চ আদালতও এ রায় বহাল রাখবেন এবং দ্রুত তা কার্যকর হবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেন।

নিহতের বাবা রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এটি দ্রুত কার্যকরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি জানান।

বিষয়:

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